TikToker de 19 años CANCELADA por besar a niño de 13 años ¡Pide perdón a fans!

Zoe Laverne de 19 años, que cuenta con unos impresionantes 18 millones de seguidores en la aplicación de video de formato corto, se disculpó por besar a otro usuario de TikTok, un niño de 13 años llamado Connor Joyce, después de que su relación aparentemente inapropiada fuera expuesta en línea.

La adolescente de TikTok trató de explicar la situación en un video de disculpa, pero vamos, el resto de los usuarios de redes sociales no creen que una explicación de 60 segundos sea suficiente.

Zoe Laverne les dijo a los fanáticos que ella y el adolescente más joven, Connor Joyce, "primero se hicieron amigos" y "simplemente terminaron teniendo sentimientos el uno por el otro".

Zoe Laverne se disculpa por besar a Connor Joyce de 13 años

"No manipule a Connor, no haría eso. Es un niño y soy consciente de eso. Acaba de suceder. Ambos estábamos en un lugar oscuro cuando nos hicimos amigos por primera vez y ambos acabamos sintiendo algo por el otro. Y los amigos hacen eso, se sienten el uno por el otro. Eso no es malo. Sí, la edad es mala. Sí, está mal. Sí, no es bueno. Y ambos nos dimos cuenta de eso y nos detuvimos, porque no queríamos que esto fuera de proporción. No queríamos que esto sucediera".

Zoe Laverne escandaliza a TikTok por sus "tendencias"

Los fanáticos comenzaron a levantar las cejas sobre la naturaleza de la relación de Zoe Laverne con Connor Joyce cuando supuestos mensajes entre su ex, Cody Orlove, y la usuaria de TikTok Amber VanPelt se filtraron en línea.

En los mensajes, Amber VanPelt le dijo a Cody Orlove que dejó de ser amiga de Zoe Laverne "debido a sus interacciones con Connor", escribiendo:

“Se pusieron muy intensos y es algo que no apoyo en absoluto. Es pedofilia".

Poco después, se filtró un clip en línea que parecía mostrar a los dos adolescentes actuando más que amistosamente. Los fanáticos inmediatamente criticaron a Zoe Laverne por su comportamiento inapropiado, y posiblemente ilegal.

Disgustinggggggg Zoe Laverne who’s 19 years old kissed Connor who’s fucking 13 �� pic.twitter.com/nh8N2EiE62 — Florence leclair (@Florenceleclai3) October 27, 2020

La reacción se volvió tan intensa que la madre de la TikToker apareció en línea para defender a su hija y pedir a los usuarios dejar de atacarla en redes sociales.

"Cualquiera puede acercarse y besar a alguien, son mejores amigos. Esto tiene que detenerse... ¿por qué están haciendo esto?"

Sin embargo, a pesar de la furia de los fanáticos, parece que Zoe Laverne y Connor Joyce han seguido adelante. De hecho, ambos han compartido TikToks burlándose de la controversia y el escándalo más reciente de TikTok.

Zoe Laverne publica TikTok de burla con la canción Where Is The Love? de The Black Eyed Peas

¿Qué opinas de la controversia provocada por Zoe Laverne?, ¿Crees que las autoridades deberían interferir en defensa de Connor Joyce?