TikTok: ¿Addison Rae se une a David Dobrik y el Vlog Squad?

Addison Rae es una de las estrellas más grandes de TikTok y de las redes sociales, ya que actualmente tiene 46,3 millones de seguidores en dicha plataforma de redes sociales, 20 millones en Instagram y más de dos millones en YouTube y Twitter.

Tras negar una relación, Addison Rae y David Dobrik podrían unirse en mismo equipo de TikTok

Actualmente, Addison Rae forma parte de uno de los colectivos más grandes de TikTok, la Hype House. Sin embargo, las lealtades podrían estar cambiando, con una posible mudanza al Vlog Squad en el futuro cercano, al parecer.

Addison Rae ha estado pasando más tiempo con el colectivo dirigido por David Dobrik en numerosas ocasiones antes. Sin embargo, estos últimos rumores podrían ser los más sólidos.

Zane Hijazi hizo un comentario en Instagram sobre el "estado" de Rae dentro del Vlog Squad, diciendo que "todavía está en el proceso de audición".

Si esto fue irónico o no, tiene fanáticos de todos los lados del espectro al borde sus asientos por saber qué ocurrirá. Mientras algunos fans de Vlog Squad están ansiosos por ver más acción de Addison Rae y David Dobrik de forma regular, otros no quieren verla salir de Hype House, donde debutó en TikTok.

Addison cada vez más cerca del Vlog Squad

Entre las pistas del posible cambio de Addison Rae ha pasado algún tiempo colaborando con David Dobrik fuera de TikTok. La joven estrella apareció con él en el podcast de Views para hablar sobre cuánto dinero reciben los creadores de TikTok, y también ha hecho un par de cameos en sus vlogs de YouTube.

Los acercamientos entre Addison Rae y David Dobrik se producen después de que los rumores de un romance entre los dos fueron desmentidos y casi olvidados. En abril, el dúo de TikTok estaba de moda as, como pareja , pero eso aparentemente se desvaneció después de que lo negaran constantemente.

Addison Rae no ha abandonado oficialmente la Hype House, el colectivo rival del Vlog Squad en TikTOk, pero los rumores de su salida han circulado durante meses. La ex- novia de Bryce Hall, fue acusada de abandonar la casa después de que las hermanas D'Amelio salieran en abril, pero desde entonces no ha pasado nada.

Todos estos signos y más han estado apuntando hacia el salto potencial de Addison Rae de la House Hye al Vlog Squad. Sin embargo, nada está escrito en piedra todavía.

Sin embargo, si el movimiento termina sucediendo, sería un gran cambio y adición al Vlog Squad. El gran alcance social de Addison Rae es un gran activo para tener, y solo podría conducir a colaboraciones más hilarantes entre ella y David Dobrik que los fanáticos adoran.