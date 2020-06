Tik Tok agrega a su catálogo la música de Prince/Foto: Público

Todo el catálogo de canciones de Prince está disponible para usar en los videos cortos de TikTok, en virtud de un acuerdo con Prince Estate anunciado el viernes. "Prince era conocido por romper los límites y TikTok también lo ha demostrado", dijo Troy Carter, asesor de entretenimiento de Prince Estate, en un comunicado.

"Con la incorporación del catálogo completo de Prince en TikTok, esperamos que una nueva generación de fanáticos globales pueda encontrar significado en la música de Prince y se inspire para crear", decía la publicación.

TikTok todavía no tiene derechos sobre la música de ciertos artistas de alto perfil, incluidos los Beatles y los Rolling Stones. Pero ahora los usuarios de TikTok pueden crear videos con las canciones de The Purple One, incluyendo "Controversy", "1999", "Let's Go Crazy" o baladas como "Purple Rain" y "Adore".

Además, la aplicación de video ahora incluye una cuenta oficial de Prince TikTok (@Prince.4.ever), propiedad y operada por los herederos del artista fallecido, que contará con imágenes de archivo de las actuaciones, entrevistas y extractos de videos de Prince de su carrera como artista y activista.

Incluso, la página de Sonidos de TikTok ofrece una lista de reproducción de Prince, con lo más destacado de cada época de su discografía.

Evento especial de Prince en Tik Tok

El lunes 29 de junio, a las 12 p.m. PT, TikTok organizará una gira especial de transmisión en vivo "Sound-Off" de Paisley Park, la famosa casa y estudio de Prince ubicado a las afueras de Minneapolis, dirigido por el conservacionista heredado de Paisley Park, Mitch Maguire.

Proveniente de Minneapolis, Estados Unidos, Prince es reconocido como una de las mejores estrellas de la industria musical quien logró destacar por su personalidad, voz y estilo en el escenario/Foto: TV Español

Brandon Holman, gerente de asociaciones de etiquetas de TikTok, dijo: “Somos grandes admiradores de Prince y admiradores de su legado cultural.”

El gerente continuó: “La adición del catálogo del artista a nuestra biblioteca de sonidos inspirará a nuestros usuarios a conectarse con su música de maneras creativas e inesperadas: su catálogo es tan profundo y muchos se acercan a sus canciones con nuevos oídos..."

TikTok, propiedad del gigante chino de internet ByteDance, recientemente contrató al ex ejecutivo de Disney Kevin Mayer como su CEO.

Solo en los EE. UU., TikTok está creciendo de un estimado de 18.8 millones de usuarios mensuales en 2018 a un estimado de 45.4 millones, según la firma de investigación eMarketer.