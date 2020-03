Tik Tok Novedades: Top 7 de las canciones más NUEVAS

Tik Tok es una de las aplicaciones favoritas de los centennials y es por eso que siempre se mantiene actualizada sobre los nuevos temas musicales que se están consumiendo en las redes sociales. Es por eso que aquí te dejaremos un Top 7 de las canciones más nuevas que se están ocupando en la aplicación y que son las favoritas del momento ya que son "novedades".

Actualmente hay generos de todo tipo pero para que no te agarren desprevenido y sin saber cual de todas ocupar para tus videos de Tik Tok aquí te dejamos la lista para que escuches cada una de estas y decidas con más rapidez y presición la música adecuada para tu video en la aplicación..

Bikini - Valderrama

Malibú con Piña - Funzo & Babyloud

¡Qué enamorado que estoy!

Loco, ¡qué guapa es mi niña!

Me recuerda al verano, al Malibú con piña

No sé si enamorarme, pero todo va de prisa

Te regalo el corazón a cambio de una sonrisa (Yeh-yeh)

Sigues con él - Arcangel & Sech

¿Por qué sigues con él? (¡auh! ¿Por qué sigues con él?)

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien (jaja)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer (okay)

Si pruebas, no vas a volver (no)

No oh oh oh, yeah eh

¿Por qué sigues con é-él?

Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien (bieen, ¿qué pasó?)

Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer

Future Nostalgia - Dua Lipa

Can't be a Rolling Stone if you live in a glass house (future nostalgia)

You keep on talking that talk, one day you're gonna blast out

You can't be bitter if I'm out here showing my face (future nostalgia)

You want what now looks like, let me give you a taste

Salt - Ava Max

I'm all out of salt

I'm not gonna cry

Won't give you what you want

'Cause I look way too good tonight

I'm all out of salt

Tears are running dry

Won't give you what you want

'Cause I look way too good tonight

Como el agua - Ana Mena y Omar Montes

Nadie ha podido descifrar tu silueta

Yo nuca había visto cosa tan perfecta

Yo quería que mi alma te sienta

Baby, baby

Yo loco pa' ver si tu alma contesta

Y me dice que se quiere quedar quedar

Se que quiere besarme en la boca y morderme

Se quiere quedar

Y tú sabiendo que con tus labios no temo a la muerte

Y no me quieres besar aunque de mis limites tú seas consciente

Ocupado - Pitbull

Mami leave a message at the tone

And I'll get back

To you when I can or

Maybe not

We can have a session on the low

When nobody has to know how I rock your spot

Calladita más bonita