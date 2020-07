Tik Tok: Bryce Hall ATACA a Hype House con escandalosas publicaciones/Foto: Hitc y Que la pases lindo

Bryce Hall es un popular Tiktoker con 12 millones de seguidores en la aplicación y miembro de Sway House. A menudo se le ha visto pasando el rato en la Hype House con otros creadores de TikTok, incluidos Chase Hudson y Addison Rae.

Sin embargo, a última hora del jueves por la noche, tuiteó y luego eliminó: "F *** the Hype House ... lleno de mentiras y contenido de mi*rda, literalmente el epítome de la escoria … No se preocupen, sin embargo, me golpearán en unos días y me pedirán que filme".

Añadió : "Para todos los que dicen que esto se trata de la situación de Dixie y Griff ... No estoy involucrado y ninguno de ustedes sabe la historia de lo que sucedió".

"Deja de elegir lados antes de escuchar los dos lados de la historia... Ve a oler algunos calcetines sucios”, escribió Bryce, aunque después borraría dichas publicaciones de Twitter.

¿Bryce sabe algo del drama de Dixie y Griffin?

El jueves 30 de julio, la personalidad de TikTok, Madison Galley, expuso que Griffin Johnson trató de tener un encuentro con ella mientras aún estaba con Dixie D’Amelio.

Ella compartió un video que destacó numerosos intentos de Johnson para conectarse con ella. "Sigue mirando si quieres verme exponer a Griffin Johnson", escribió. Desde Instagram hasta Snapchat, envió múltiples mensajes mientras supuestamente se comprometió con D'Amelio. Incluso uno que declara explícitamente que era "soltero".

Poco después, los fanáticos con ojos de águila descubrieron que Dixie había dejado de seguir a Griffin en Instagram, y otros famosos TikTokkers parecen referirse a la situación en las publicaciones en las redes sociales.

Aunque su noviazgo no fue tan público, es posible que la cantante Dixie D'Amelio y el tiktoker Griffin Johnson hayan terminado su relación en medio de rumores de infidelidad. Posiblemente Bryce quería que la hermana mayor de Charli supiera la verdad pero no todos le creerían/Foto: Pinterest

Un comentario en un TikTok de Thomas Petrou dice "Supongo que Chase no estaba mintiendo" al referirse a cuando acusó a Griffin de ser infiel hace un par de semanas. Charli, la hermana de Dixie, tuiteó "Mensaje de agradecimiento para la perra más mala que conozco", junto con una foto de Dixie.

appreciation post for da baddest bitty i know pic.twitter.com/92BYphkgab — charli d’amelio (@charlidamelio) July 30, 2020

La influencer de belleza Nikita Dragun también tuiteó "¿Qué pasa con todos estos hombres débiles?" Se sienten tan superiores que tienen que recurrir a hacer trampa con algunas b**** reventados para sentir su masculinidad nuevamente”.

Bryce ha eliminado ambos tuits y los miembros de Hype House aún no han respondido. Ni Dixie ni Griffin han confirmado si su relación ha llegado a su fin. Recordemos que Bryce también ha estado tratando regresar oficialmente con Addison Rae, ¿Consideras que esta es una clase de estrategia que Hall está usando para convencer a Addison de volver con él?