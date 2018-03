Tigres del Norte advierten a Kate del Castillo

Gracias @peopleenespanol @armandocorrea por darme un espacio para decir mi verdad. ? makeup @daniellezama hair @marco_hair_makeup stylist @irmastyle nails by @millie_cosmo Feliz miércoles #kdclovers

Entrevista

Kate asegura que el día de su reunión con Joaquín Guzmán Loera (quien se encuentra en una prisión en Nueva York), estaba muy nerviosa, así como con mucho temor.

“Ese día es una experiencia que parece que la soñé porque pasó todo tan rápido, estaba tan nerviosa, con tanto miedo. Hay cosas que me quiero acordar y no me acuerdo”, comentó a People en Español.

Kate del Castillo resaltó que su finalidad con este documental que se desarrollará en tres partes, es simplemente limpiar su nombre, luego de una intensa “cacería de brujas” por parte de las autoridades mexicanas.

“Para mí es bien importante porque necesito decir mi verdad. Necesito limpiar mi nombre, que ha sido maltratado”.

Desde que todo este escándalo de su reunión con El Chapo Guzmán se dio a conocer, la actriz no ha pisado suelo mexicano.

Aunque asegura extrañar demasiado México, no tiene planes de regresar por el momento.