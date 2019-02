¿Tiene terapia psicológica? Geraldine Bazán revela si ha pedido ayuda a expertos

Luego del video que compartió Geraldine Bazán a través de su cuenta personal de Instagram, diversas situaciones se han comentado respecto a los dimes y diretes que se han dicho sobre la infidelidad de Gabriel Soto con la actriz rusa Irina Baeva.

Ante el escándalo de la verdad sobre Irina Baeva al interponerse en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, a la actriz le cuestionaron si ha tenido que recurrir a terapias psicológicas.

“No hasta ahorita no, seguramente dicen que todos los seres humanos lo necesitamos y que el mundo sería diferente si todos tomáramos terapia, pero la verdad no he tenido tiempo y no he sentido que sea necesario”.