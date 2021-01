¡Tiembla Tv Azteca! GUAPA actriz regresa a las telenovelas de Televisa

Televisa busca sorprender y quitarle el rating a Tv Azteca a toda costa, por ello se ha dado a conocer que una guapa actriz de Televisa va a poner a temblar a Tv Azteca con su regreso a las telenovelas en un gran proyecto.

Se trata de Victoria Ruffo, quien es una de las actrices más reconocidas por sus exitosas telenovelas y quien está por volver a las pantallas de Televisa y de la mano del exitoso productor José Alberto ‘El Güero’ Castro. M

Recientemente se dio a conocer que las negociaciones entre la exesposa de Eugenio Derbez y la televisora de San Ángel estarían prosperando y muy avanzadas como lo detalló el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, así lo explicó:

Victoria Ruffo regresa a la televisión. Me han confirmado que regresará a Televisa. Con el productor José Alberto Castro, ya las negociaciones van avanzadas y regresará a las telenovelas en el 2021.

Pero eso no fue todo, pues el periodista de espectáculos complementó diciendo: Recordemos que ellos hicieron mancuerna en una telenovela que falló, ‘La Malquerida’. Tuvo muchos errores, la química entre las protagonistas era pésima, Ariadne y Victoria se odiaban, creo que más por culpa de Ariadne, quien es muy especial en las producciones, muy quejumbrosa.

Hay que destacar que Victoria Ruffo es una de las actrices favoritas por la audiencia mexicana, pero como sus telenovelas son un éxito, también es conocida en América Latina, Estados Unidos, parte de Europa y Asia, gracias a exitosos proyectos como ‘Victoria’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘La Madrastra’, ‘En Nombre del Amor’ y ‘Corona de Lágrimas’ por mencionar algunas.

La telenovela que fracasó con Victoria Ruffo

La Malquerida fue una telenovela mexicana del año 2014, basada en la historia original de Jacinto Benavente, y producida por José Alberto Castro para Televisa. Estuvo protagonizada por Victoria Ruffo, Ariadne Díaz y Christian Meier, con las actuaciones estelares de los primeros actores Ignacio López Tarso, Raquel Olmedo y Silvia Mariscal.

Lamentablemente, pese a contar con un elenco de primer nivel, la audiencia no logró engancharse con el proyecto, y el rating no le favoreció al proyecto. Algunos creen que se debió al horario en que fue transmitido (19:00 horas) y se convirtió en la telenovela menos favorecida de Televisa que se transmitió en ese momento.

TE PUED EINTERESAR: Televisa: Preparan programa para DESPEDAZAR a Tv Azteca ¡Con discípulos de Paty Chapoy!

Cabe destacar que público cree que la nula química entre las protagonistas fue muy evidente en la pantalla y por ello la gente no se identificó con la historia, además de que otros aseguraron que el guión no era el mejor e incluso la historia, que fue escrita hace más de un siglo, ya no tenía cabida en la época moderna que se vive actualmente.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.