¡Tiembla Televisa! Roger González se PRENDE con nuevo proyecto en Tv Azteca

Roger González es uno de los más carismáticos conductores de la televisión latina y que actualmente se encuentra en una etapa nueva de su carrera, pues recientemente estrenó un nuevo programa en TV Azteca.

No queda duda de que Roger González es reconocido por sus increíbles programas, pues desde su debut en el canal de Disney Channel, miles de televidentes lo adoran por su gran carisma.

El nuevo programa de Roger González

El conductor de Tv Azteca por medio de su cuenta oficial de Instagram logró conquistar a sus seguidores desde el foro del nuevo proyecto de TV Azteca, Todos Quieren Fama, pero al parecer esto también provocó diversas reacciones entre los televidentes en redes sociales.

Fue el pasado lunes 7 de septiembre se estrenó este nuevo proyecto televisivo, el cual tiene como presentadores a Roger González y Valeria Cuevas, que en su primera emisión contó con la presencia de diferentes participantes, entre ellos, famosos como Alex Sirvent, Samo y la conductora de MasterChef México, Anette Michel.

Algo inesperado ha sucedido, pues los televidentes se hicieron notar en las redes sociales y compartieron sus más sinceras opiniones y comentarios con respecto a la producción y por supuesto las críticas no tardaron en aparecer.

Por ejemplo se pudieron leer algunos de los comentarios que decían así: Roger me cae súper bien, pero no me está gustando el programa, prefiero ver Escape Perfecto, aunque sean programas viejos; aunque por otro lado, a pesar de los malos comentarios que ha llegado a recibir la producción, varios usuarios han expresado sus mejores deseos y muestras de afecto a Roger González en esta nueva etapa en TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: Roger González se ENCUERA después de celebrar su cumpleaños

Cabe destacar que Rogelio González-Garza Gámez además de ser un reconocido conductor, también es actor, cantante, youtuber y actor de doblaje mexicano, y además fue uno de los presentadores del programa de Disney Channel Zapping Zone.

¿Te parece interesante el nuevo programa de Roger Gonzáles en Tv Azteca?