Thylane Blondeau , “la niña más guapa del mundo”, tiene grave problema de salud

Thylane Blondeau, la modelo quien fue apodada “la niña más guapa del mundo' a la edad de seis años, compartió una publicación de Instagram el domingo detallando sus problemas de salud y publicando fotos desde su cama de hospital.

La estrella de 20 años, que encabezó la codiciada lista de las 100 caras más bellas de TC Candler en 2007, acudió a las redes sociales el domingo para detallar su batalla contra los quistes durante el último año.

La bella francesa, Thylane Blondeau, en su cuenta de Instagram explicó que se sometió a una cirugía hace un año después de que un quiste ovárico “explotó” en su estómago.

La niña más guapa del mundo compartió su historia en redes

Así luce Thylane Blondeau 16 años después

Al compartir fotos de sí misma con su bata de hospital y una imagen de su exploración, Thylane continuó explicando que comenzó a experimentar dolor nuevamente tres meses después de su primera cirugía.

"Al principio, todos (y yo) pensamos que se debía a la operación", escribió. “Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visto más de 4 centros de radiología en París y todos decían lo mismo,“ no te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza”.

Hace cuatro días, Thylane dijo que tenía que ir a rrgencias "porque me dolía tanto la barriga que no podía soportarlo más” le dijeron que todo estaba bien y que tendría que hacerse un chequeo en 2 o 3 meses.

Apenas un día después la joven tenía una cita con el doctor, quien detectó que tenía un quiste de 5,6 cm que estaba tocando su ovario por lo que la envió a hacerse un IRM y una hora después de esto, el doctor la llamó y le pidió que fuera directamente al hospital para hacese una operación de emergencia.

“Hoy finalmente me siento mejor, finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Feliz de que nunca me he rendido”, dijo efusivamente.

