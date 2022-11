‘Thriller’ de Michael Jackson será relanzado por su 40 aniversario

Thriller, el disco de Michael Jackson más vendido de todos los tiempos, regresará a las ventas a partir del 18 de noviembre reeditado y con 10 canciones extras, algunas inéditas, destacan hoy medios de comunicación estadunidenses.

A propósito de las cuatro décadas de la aparición del fonograma, su discográfica anunció que Thriller 40 saldrá en tres formatos: en vinilo con nueva portada, en doble CD con los temas añadidos y en una versión digital que, además de ese contenido, incluirá 15 remezclas.

El nuevo producto incluye números recogidos en el disco póstumo Michael (2010): la maqueta original de Behind the Mask y una versión inicial de Best of Joy, el cual fue concebido como canción para la banda sonora de la película The Toy (1982).

También recoge cortes inéditos como She's Trouble o What a Lovely Way to Go, temas que no fueron parte del repertorio final del álbum Michael.

"Thriller", de Michael Jackson, será reeditado con temas inéditos

"Thriller" se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos con 100 millones de copias vendidas en todo el mundo hasta la fecha

Con canciones icónicas como la que le da nombre, Thriller fue el sexto disco de estudio de Jackson y con obras como Billie Jean o Beat It se convirtió en el más vendido de todos los tiempos con 100 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha, según Sony Music.

El disco fue producido por Quincy Jones junto a la propia estrella del pop y siete de las nueve canciones aparecieron como sencillos, alcanzando el top 10 de la selección Billboard Hot 100.

El homenaje por el aniversario 40 de su publicación, incuirá la presentación del álbum en eventos por todo el mundo, entre ellos exposiciones de arte en Dusseldorf, Alemania, del 10 al 13 de noviembre; y en Nueva York, Estados Unidos, del 18 al 20 de noviembre; así como proyecciones de un nuevo documental Thriller 40, en diversas ciudades.

