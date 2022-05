Thor: Love and Thunder sería la tercera cinta de Marvel en durar “menos tiempo”

La cinta de la Fase 4 del UCM tendrá una "corta" duración/Foto: Sensacine

Thor: Love and Thunder es la siguiente película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que tiene muy emocionados a los fanáticos por su próximo estreno. Sin embargo, de acuerdo con CBR.com, la página de Event Cinemas, la cadena de cine más importante de Australia, la nueva cinta tendrá una duración de 115 minutos; es decir, 1 hora y 55 minutos.

Esto la convertiría en la tercera cinta más corta del Universo de Marvel, detrás de “Hulk: El Hombre Increíble” y “Thor: Un mundo Oscuro” (las dos duraron 1 hora 52 minutos). Aunque esta información no ha sido confirmada por el estudio, los fans están preocupados. Teniendo en cuenta que las recientes cintas "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Spider-Man: No Way Home" duraron más de dos horas.

Ya que si el filme Thor: Love and Thunder dura “poco tiempo” es posible que no se pueda desarrollar bien las historias de cada uno de los personajes, lo que podría ser un punto negativo para el filme protagonizado por Chris Hemsworth.

¿De qué tratará Thor: Love and Thunder?

Esta próxima producción representa la primera vez que uno de los Avengers originales tiene una cuarta película. Como te informamos en La Verdad Noticias, el primer avance de Thor: Love and Thunder, en esta nueva película veremos más sobre los cambios emocionales por los que pasa el Dios del Trueno.

También tendremos el regreso de Jane Foster (Natalie Portman), quien se convierte en la nueva portadora del Mjölnir; así como el desencanto político que siente Valkyrie (Tessa Thompson) como nueva líder de su pueblo.

El villano principal será Gorr el Dios Carnicero, interpretado por Christian Bale, quien buscará erradicar la presencia de cualquier tipo de dios en el universo. Aunque todavía no hemos visto al actor en el rol, el director Taika Waititi promete que será el mejor villano del UCM hasta ahora.

¿Cuándo se estrena Thor: Love and Thunder?

La cuarta cinta de Thor llegará a los cines el viernes 8 de julio de este año. Por ahora, Marvel Studios no ha dado información oficial sobre la duración de la película, pero los fieles seguidores de la historia esperan que si Thor: Love and Thunder dura menos de dos horas, por lo menos, que se haya logrado desarrollar todo de forma correcta.

