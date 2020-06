Thomas Petrou cubrió el auto de Addison Rae con fotos de Bryce Hall ¡Le encanto!

Thomas Petrou amó cubrir las pertenencias de su querida amiga, Addison Rae con fotos de su - y posible pareja, nuevamente -, Bryce Hall. Solo unas pocas semanas después de cubrir la habitación de Chase Hudson con fotos de Charli D'Amelio, Thomas volvió a hacer la broma, esta vez en Addison.

Thomas Petrou presume resultados de broma a Addison Rae

Con la ayuda de Bryce Hall, Thomas Petrou cubrió el nuevo Jeep de Addison Rae con fotos de la estrella de TikTok y Bryce. Por supuesto, necesitaban muchas fotos para hacer el trabajo, por lo que imprimió 750 copias de una icónica foto de Braddison.

Cuando terminó el trabajo, Bryce Hall parecía muy satisfecho con los resultados. "Ahora, voy a empezar a llorar", dijo cuando vio el auto. También advirtió: "Si Addison Rae quita esto, no más Braddison".

¿Cómo reaccionó Addison Rae?

Addison Rae fue “una de los chicos” al ver la broma e incluso posó para las fotos después de la revelación del automóvil, además parecía que le gustaban las fotos, comentando: "No estoy demasiado enojada por eso" en el Instagram de Bryce Hall.

Addison Rae disfruta broma de su ex en medio de rumores de reconciliación

La broma de Thomas Petrou fue hecha cuando los rumores de una reconciliación de Braddison continúan calentándose. Hay muchas pruebas de que Bryce Hall y Addison Rae han retomado su romance, y este incidente más reciente definitivamente ayuda a demostrar ese punto.

Sin embargo, la semana pasada, Addison Rae se apresuró a desmentir a las personas cuando comenzaron a llamar a Bryce Hall "su hombre".

Entonces, no está claro exactamente qué está pasando entre las dos estrellas de TikTok en este momento, pero digamos que no me sorprendería si Addison Rae guardara una de esas fotos para ella