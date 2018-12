Thelma Fardín de ‘Soy Luna’ acusó a Juan Darthés de violación en gira de ‘Patito Feo’, ella tenía 16 (VÍDEO)

"Se subió encima mío y me penetró", dijo la actriz de la famosa novela 'Patito Feo', que se encontraba de gira por Nicaragua en el año de 2009, cuando ella tenía 16 años y él actor 45, le doblaba la edad.

"Me agarró de la mano y me dijo: 'Mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcirto y me empezó a practicar sexo oral", relató en un vídeo que se presentó durante una rueda de prensa de un colectivo de actrices, que había anunciado las acciones de abusos a las mujeres en el mundo del entretenimiento.