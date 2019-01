The rock renuncia a "Rápido y furioso"

Una de las películas más esperadas por los fans de la velocidad es sin duda la novena entrega de la saga de acción “Rápido y furioso” pues todo el mundo desea saber que ocurrió con la historia de Dominic Toretto y su familia, así mismo con el agente Jake Hobbs y el nuevo integrante del grupo Deckard Shaw, siendo estos dos últimos los personajes más nuevos e incluso consiguieron su propio Spinoff “Hobbs & Shaw”

Aunque al parecer uno de estos personajes se despiden de la famosa saga.

Se trata nada menos que de Hobbs, interpretado por el famoso actor Dwayne “The rock” Johnson, pues él mismo ha confirmado que no participará en la nueva entrega de la saga, pues se encuentra enfocado en su propio Spinoff de la película, donde se centrará en su personaje y el de “Deckard Shaw” interpretado por el actor Jason Statham y en la cual no aparecerá Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel.

Se sabe que el famoso actor había tenido problemas con el elenco de la franquicia, pues en varias ocasiones se hicieron públicos los roces con integrantes masculino, siendo uno de los más contrastantes el protagonista de la saga Vin Diesel, pues incluso tras la conclusión de la octava película “The Rock publicó un mensaje lanzando una indirecta para el cast:

“Por fin mi última semana en ‘Fast and Furious 8’. No hubo ninguna otra saga que haya conseguido hacer que me hierva la sangre tanto como esta. El equipo ha sido muy trabajador. Universal Studios han sido unos compañeros maravillosos. Mis compañeras de reparto han estado geniales, las adoro, pero sin embargo, mis compañeros masculinos son otra historia. Algunos se han comportado como verdaderos profesionales y unos tipos geniales, pero otros no ha sido así. Cobardes”.