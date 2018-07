The purge tendrá adaptación para serie de televisión

Una de las películas más terroríficas sin duda ha sido 'The purge' también conocida como ("La Purga"), misma que hace referencia a la depuración de los individuos que salgan a la calle en 12 horas; ya que, de lo contrario esto podría ser contraproducente, pues cualquier tipo de crimen queda cubierto de manera legal. La saga de cuatro películas no ha parado de producir en un solo momento, tanto que ahora la próxima adaptación será a una serie de televisión.

El 4 de julio se estrenó la cuarta parte de esta saga en E.U.A ¿te preguntas por qué? Tal vez sea, porque ese es el día de la independencia en Estados Unidos, o sea que de acuerdo a la saga the purge, ese es el día perfecto para acabar con las personas que hasta cierto punto son rebeldes pues a pesar de las alertas que anuncian en el comunicado (dentro de la película antes de dar inicio a la depuración) se pide que permanezcan dentro de sus casas o acudan a un lugar seguro, esto en caso de no realizar depuración.

Con este gran éxito, la saga the purge no ha parado y últimamente ha estado promocionando el lanzamiento de su adaptación televisiva, que llegará a USA Network y SyFy el próximo 4 de septiembre. Aún no se sabe si a México tendrá estreno después, ya que la película #4 llegó 15 días más tarde a las salas de cine.

Te compartimos el trailer de la serie The purge:

Gracias al Comic-Con 2018 se tomó ventaja, pues en los próximos días tendrá celebridad en San Diego y la idea derealizar 10 episodios que formen parte de una serie 'The purge' basada en la saga de las cuatro películas y fue confirmada hace un año por Bumhouse Studios. La emisión tendrá lugar en USA Network y SyFy, aunque los derechos aún no los adquiere ninguna compañía en España. La serie lanzó un nuevo trailer en el que presenta a The Purge como parte de la libertad en Estados Unidos: "América es la tierra de la libertad, así que ¿qué es más americano que La Purga?".

El 'crew' de repato está conformado por Gabriel Chavarria y Jessica Garza quienes encabezan el proyecto, bajo la dirección de Anthony Hemingway. Y bien, está demás decir que la serie se basará en la ficción de The Purge de James DeMonaco dejando en claro que todo el crimen realizado dentro de un lapso de 12 horas es totalmente legal.Cabe destacar que la saga gira entorno a la 'presidencia' ya que toma como escenario un país estadounidense alterado por un partido político totalitario.