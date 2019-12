The mandalorian ya tiene fecha de estreno de su temporada 2 ¡Entérate!

Star Wars se ha convertido en la franquicia dominante del año, pues desde meses antes de su estreno causó furor con el anuncio del lanzamiento del episodio IX titulado ‘The rise of Skywalker’, siendo esperada por millones de fans.

Para apaciguar sus ansias, los fans pudieron disfrutar de una historia alterna de la guerra de las galaxias con la llegada de ‘The mandalorian’, siendo un rotundo éxito gracias a su trama… y a baby Yoda.

A pocos días de la emisión del último episodio, la serie fue tan bien recibida por los fans que el productor ejecutivo de la serie ya ha confirmado la fecha oficial del estreno de la segunda temporada.

The mandalorian 2 llega en 2020

Jon Favreau, el showrunner de la serie les dio un increíble regalo de fin de año a todos los seguidores de Star Wars, pues a través de su cuenta de twitter confirmó de manera definitiva el regreso de la aclamada serie.

Además de baby Yoda, el personaje que se ha convertido en la tendencia del año, tendremos una gran cantidad de nuevos personajes, pues el propio Jon Favreau dio un adelanto del nuevo alienígena que veremos, el cual nos recordará las aventuras de ‘The return of the Jedi’.

“La temporada 2 de the mandalorian llegará en otoño de 2020”.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Este fue el mensaje que Jon Favreau compartió con sus fans a través de su cuenta de twitter, emocionando a millones con la noticia, donde además nos dio el primer vistazo de un nuevo personaje.

El personaje en cuestión se trata de un Gamorreano, una especie de cerdo humanoide, al cual vimos en ‘The return of the Jedi’ como uno de los guardias en el palacio de Jabba.

Hasta el momento The mandalorian se ha posicionado como una de las series más exitosas de todo el año, pues esta nueva historia de Star Wars nos traerá una infinidad de novedades, así como la aclaración de varias incógnitas en el canon de la saga.

Mientras tanto te dejamos uno de los momentos más impactantes de Baby Yoda:

