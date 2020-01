The XX: Conoce todos los DETALLES de su nuevo disco (FOTOS)

La banda londinense The XX está trabajando oficialmente en su nuevo disco que puede estar listo más pronto de lo imaginado y que sería el material más reciente después del lanzamiento de “I See You” en 2017.

The XX dio a conocer mediante su Instagram la emocionante noticia poco antes de que los calendarios cambiaran al año nuevo y en la publicación se puede leer el siguiente texto: “¡Mirando hacia 2020! Todos hemos estado trabajando en música nueva, ¡no puedo esperar para compartirla contigo! Espero que tengas el mejor año nuevo! xx The xx �� @willyvanderperre”.

Hay que recordar que “I See You” a su llegada recibió el apoyo de múltiples giras e incluso un mini documental, por lo que el largometraje alardeó del sencillo "I Dare You", que “Consequence of Sound” nombró uno de los mejores de 2017.

El último show de The XX para ese ciclo de álbum fue en el Panorama Festival 2018 en Nueva York, donde fue todo un espectáculo que trascendió en el momento dentro d muchas giras de conciertos.

En el tiempo transcurrido desde “I See You”, Jamie XX ha regresado al escenario, apareciendo en el Intersect Festival en Las Vegas a principios de este otoño en donde el productor también colocó recientemente en un número de nuestras listas décadas, incluyendo Top discos de su estelar debut en solitario en color.

Un poco de la historia de The XX

Hay que recordar que este trío londinense está conformado por Romy Madley Croft, Jamie XX y Oliver Sim y su camino data desde que Romy y Oliver comenzaron a hacer música de manera separada, pues han algunas ocasiones han dicho que se conocían desde pequeños, por lo que llegaron a la conclusión de que podían funcionar bien si fusionaban sus canciones.

Para su lanzamiento, el trío se instaló en un garaje ubicado a un costado de las oficinas de XL Recordings, para después con la ayuda del ingeniero de audio, Rodaidh McDonald, tuvieron la dirección correcta para convertir su disco en un hit.

Cabe mencionar que la música de The XX tiene influencias de R&B pero se inclinaba un poco más en el pop que a su vez, aunque mutaba en sonidos de máquina de batería, tonos de bajo, loops, un ligero xilófono —que se percibe claramente en “VCR”— y letras que hablaban de sexo y amor, que las volvieron icónicas.

