“The Wlaking Dead"; su audiencia en su novena temporada, se desvanece

La afamada serie de ciencia ficción “The Wlaking Dead” ha emitido el segundo episodio de su novena temporada y pese a los cambios realizados al frente y detrás de cámaras, obtuvo los niveles de audiencia más bajos en la historia de esta serie.

La audiencia de “The Wlaking Dead” sigue descendiendo

El rating y los numero de la serie “The Wlaking Dead”, ya tienen algunos meses que no van bien, o al menos no ha podido mantener niveles de audiencia que había venido logrando en sus inicios, pues desde la séptima temporada se hablaba de que probablemente estábamos ante el principio del fin de este título. Aun cuando los cambios realizados para la novena temporada han sido sustanciales, la mala noticia es que las cosas para esta saga, no han mejorado en cuanto a audiencia, pues ha registrado el nivel más decadente desde su estreno en el año 2010.

Lo que ha quedado claro es que, desde la séptima entrega de esta serie, su audiencia y valorización empezaron su decadencia, ya que la esta había alcanzado números tan alarmantes, que se tuvieron que tomar decisiones tan drásticas y contundentes como las de renovar a todo el equipo que estaba detrás de cámaras tras una mediana octava temporada. La guionista, Angela Kang, quien obtuvo el timón de esta secuela en 2011 y posteriormente productora creativa desde 2013, ahora fue propuesta como “showrunner” para esta novena temporada. Lo que se espera con este cambio es que se dé una segunda bocanada de aire y así poder continuar con todos los grandes planes que tiene esta franquicia, como lo anuncio el gran ejecutivo de AMC recientemente.

No obstante, a lo ya externado, la novena entrega de” The Wlaking Dead” ha logrado su nivel más bajo de audiencia. Decir que los esfuerzos de la producción fueron inútiles, sería una mentira, pues es demasiado pronto como para determinarlo, incluso, los dos primeros episodios han sido bastante interesantes, sin embargo, el reto que está frente al equipo, es demasiado complicado.

Aunque los niveles de audiencia son difíciles de medir - sobre todo por las diversas opciones que existen para ver las series – es muy obvio que la secuela ha estado en declive con cada temporada. De cualquier forma, los números de” The Wlaking Dead” no son "malos" para un show y nos queda mucho por ver de esta novena temporada.

Esperemos que todos los cambios y sacrificios que han hecho para vencer esta mala racha, pronto den los resultados que se pretenden, ya que la audiencia será la principal beneficiada.