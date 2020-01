The Witcher se posiciona cómo la serie más vista del mundo

Sin lugar a dudas la serie original de Netflix: ‘The Witcher’, logró lo impensable al cerrar el 2019 superando a rotundos éxitos como The Mandalorian y Stranger Things, colocándose como la más vista en todo el mundo.

La realidad es que durante el 2019 hubo una clara tendencia en gustos de los usuarios, ya que, desde el momento en que Disney+ comenzó a estar disponible, no sólo registró un número importante de suscripciones, sino que su serie exclusiva, The Mandalorian, destrozó el récord que tenía Stranger Things, una de las series de Netflix más importantes hasta el día de hoy.

Sin embargo, pese a que la competencia entre las plataformas de streaming Netflix y Disney+ esta muy reñida, la primera mencionada demostró que no piensa bajar la guardia, logrando cerrar el año con mucha felicidad, pues a los pocos días del estreno de su nueva serie, The Witcher atrapó la atención de la mayoría de los usuarios.

THE WITCHER ES EL COMPETIDOR MÁS FUERTE DE THE MANDALORIAN

Según información arrojada por Parrot Analytics, la serie The Witcher superó a The Mandalorian y Stranger Things, y no estamos hablando de un dato exclusivo del público de los Estados Unidos, sino a nivel mundial.

The Witcher fue la serie más vista en todo el mundo durante la semana del 20 al 28 de diciembre, dejando de lado a The Mandalorian, producción que cerró recientemente su primera temporada con un capítulo emocionante que dejó a sus fanáticos deseando que pronto cataloguen su segunda parte.

¿CÓMO LLEGARON A ESTA CONCLUSIÓN?

Para llegar a este resultado, Parrot Analytics se basó en una unidad de medición de TV estandarizada que toma elementos como la audiencia, lo deseable que es la serie y el compromiso por verla; es decir, la importancia que los espectadores le dan.

Es así como la fuente antes mencionada arrojó como resultado definitivo a The Witcher, que al igual que The Mandalorian, se basa en los libros de Andrzej Sapkowski.

La serie fue adaptada a la televisión por Lauren Schmidt, quien tomó elementos de los primeros dos libros para dar forma a los tres personajes principales y así formar una trama que podría durar hasta 7 temporadas.

