The Witcher planea tener 7 temporadas ¡La segunda ya se está preparando!

“The Witcher”, la nueva serie original de Netflix protagonizada por Henry Cavill, ha sido un éxito hasta el momento. La serie ha llenado el internet de memes, pero también ha sido recibida positivamente por el público y los críticos.

The Witcher tendría 7 temporadas

Basada en los libros del mismo nombre del escritor polaco, Andrzej Sapkowski, “The Witcher” ha sido comparada con “Game of Thrones” - otra serie inspirada en libros, en esta ocasión de George R.R. Martín -, y al igual que el éxito de HBO, los productores de “The Witcher” planean seguir “al aire” por muchas temporadas más.

De acuerdo con su creadora, Lauren Hissrich, “The Witcher” podría durar hasta siete temporadas, o al menos ese es el plan, pero no descarta la posibilidad de que sean muchas más.

En una entrevista con el medio, Collider, Lauren Hissrich creadora de “The Witcher”, aseguró que tiene un plan de siete temporadas, dependiendo del desarrollo de los personajes y la historia así como la aceptación del público. Sin embargo, si todo va de acuerdo al plan sería una de las series más largas de Netflix.

LA SERIE MÁS LARGA DE NETFLIX

Hasta el momento, “Orange Is The New Black” ha sido la serie original de Netflix con más temporadas, ocho para ser exactos, seguida de series como ”Grace and Frankie” que ha confirmado su quinta temporada.

El promedio de temporadas de las series originales de Netflix ha sido de 4 temporadas, con casos de éxito como “Orange Is The New Black” - una de sus primeras producciones -, y de lograrse la meta de Lauren Hissrich, “The Witcher” podría ser otro de estos casos.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Para poder ser uno de esos casos de éxito, “The Witcher” necesita confirmar una segunda temporada. Con críticas mayormente positivas y una buena reacción del público era de esperarse que la serie se extienda al menos una temporada más.

Después de ser uno de los estrenos más esperados del año, “The Witcher” ya se prepara para una segunda temporada. De acuerdo a Netflix, aunque no hay fecha de estreno confirmada, ya ha comenzado el trabajo de preproducción para ella.

