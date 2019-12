The Witcher, de Netflix con Henry Cavill y monstruos medievales, es la sensación

Esta semana se estrenó la nueva producción de Netflix llamada The Witcher o El Hechicero, protagonizada por el actor que dio vida a Superman, Henry Cavill, esta serie de ocho capítulos de una hora cada uno en su primera temporada se ha convertido en la tendencia en esta plataforma de streaming en donde ha ganado seguidores rápidamente.

La historia de esta serie a causado gran relevancia entre los fans de las series medievales en donde podemos ver una adaptación de un videojuego en donde habitan monstruos, magos y reinos en disputa con mucha sangre y escenas de acción muy bien lograda.

The witcher podría convertirse en la serie del año

A tan sólo dos días de haberse lanzado, Netflix pudo situar esta nueva serie en el lugar número tres de tendencias tan sólo en México, que es el país que más consume productos en la plataforma digital más importantes del planeta hablando de series de televisión y películas, así como de producciones originales.

La historia va de menos a más, en los ocho primeros capítulos de The Witcher, se va desarrollando una trama en donde podemos ver peleas sanguinarias, monstruos y mucha acción que no ha dejado nada a la imaginación, a pesar de haber una gran referencia en otras series de este estilo, The Witcher con Henry Cavill, es sin duda el éxito de este fin de semana.

En menos de una semana que se ha exhibido esta serie a través de la plataforma de Streaming Netflix, ha conseguido ser comparada con Game Of Thrones, la cual después de casi una década logró consolidarse como una de las mejores series de la historia, cargando con mucha acción, muertes y sexo, su pase para futuras generaciones que la recordarán.

