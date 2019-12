The Witcher conquista Netflix con la actuación de Henry Cavill

Netflix no se ha limitado en sus estrenos durante este mes, y esta plataforma quiere cerrar el año 2019 con las mejores producciones, y una prueba de esto es su reciente estreno de ‘The Witcher’, una serie protagonizada por el actor quien protagonizó el famoso filme de “El Conde de Monte Cristo”, Henry Cavill, quien seguramente no hechizará en el mundo del streaming.

Recordemos que esta historia viene a adaptarse al formato streaming, después de haber obtenido éxito en el mundo de los videojuegos. Y es sumamente necesario mencionar que esta fantástica historia tiene sus orígenes en el mundo literario de las obras de Andrzej Sapkowski, la principal fuente de inspiración para Netflix en esta producción.

Por tanto la llegada de esta serie a la pantalla chica, representa una gran responsabilidad debido al gran fanatismo que ya existe alrededor de esta historia ¿Será que llegue a conquistar a todos los espectadores?

Netflix cierra el año 2019 con el estreno de “The Witcher”, protagonizada por Henry Cavill quien nos hechizará a través de la pantalla chica

PRIMERA TEMPORADA DE “THE WITCHER”, YA DISPONIBLE EN NETFLIX

Esta primera temporada ya disponible en la plataforma de Netflix, consta de ocho episodios que nos mostrarán un mundo totalmente mágico; en esta historia Henry Cavill interpreta a Geralt, conocido también como “lobo blanco” en alusión al color de su cabello. Geralt de Riva es un gran hechicero antihéroe que viaja por todo el mundo luchando contra demonios.

En esta historia no sólo encontrarás hechiceros, brujas y demonios; sino que también este mundo mágico se encuentra lleno de personajes míticos como gnomos y elfos, que han convivido con los humanos, quienes son considerados como culpables de todo el caos existente.

Cavill durante entrevistas previas, mencionó que el papel de Geralt, protagonista de esta historia, le fascinó tanto al grado de llegar a obsesionarse, hasta conseguir este papel que conlleva un gran compromiso con los fanáticos de la historia.

ATENCIÓN FANÁTICOS DE LA HISTORIA

A pesar de que existen varias dudas de la interpretación de Cavill, en las primeras imágenes reveladas por la plataforma de Netflix han mostrado a un sólido personaje que crea grandes expectativas.

No te preocupes si no tienes referencia alguna de esta mágica historia, pues "The Witcher" responderá a todas tus preguntas mientras miras al gran hechicero Geralt de Rivia luchar contra demonios.

Incluso se menciona que Netflix ya ha confirmado que esta serie contará con una segunda temporada. Así que relájate y disfruta del estreno de “The Witcher”.

