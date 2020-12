The Witcher: Revelan las primeras figuras coleccionables de la SERIE de Netflix

McFarlane Toys The Witcher Geralt of Rivia 12" Action Figure is up for preorder on Amazon ($39.99) https://t.co/vn1dMrd5wZ

Eredin Breacc Glas 7" $24.99 https://t.co/MaoRtarne5

Geralt of Rivia 7" $24.99 https://t.co/Kh1gr0kUP8 pic.twitter.com/drfG0fD061