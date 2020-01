The Witcher: Netflix explica errores en la serie

The Witcher: Explica Netflix errores en la serie

A pocas semanas del glorioso estreno de la serie en Netflix, muchas personas se han sorprendido de lo fabulosa que resultó la serie y Netflix no ha dejado de dar que hablar con ella, ya que recientemente se anunció que es la serie más vista en el mundo, lo que hizo que muchos de los fanáticos de las historias de los videojuegos volvieran a él.

Muchos de los espectadores de la serie “The Witcher” se mostraban confundidos con las líneas del tiempo que manejo la serie y por fin la productora se dio el tiempo para platicar sobre esto, ya que la trama por si sola resulta complicada para algunas personas que no han estado familiarizadas con la línea del tiempo y además se agregó un grado de complejidad cuando le hicieron unos cambios en el transcurso del tiempo.

The Witcher fue la serie más vista en todo el mundo

Netflix ha ofrecido la línea oficial del tiempo en la que transcurren los ocho capítulos de la primera temporada. The Witcher abarca tres historias: Geralt, Yennefer y Ciri, cada una de ellas comienza en un periodo distinto y los personajes llegan a coincidir después de la mitad de la temporada. La responsable de las adaptaciones es Lauren S. Hissrich, show runner de la historia, quien dio declaraciones sobre las razones para escoger este tipo de línea del tiempo, la cual fue que, deseaba contar el origen de cada uno de los personajes, por lo que fue necesario abarcar dos o hasta tres líneas del tiempo para hacerlo coincidir, ya que esto es un apoyo para aquellos que no saben que Geralt y Yennefer no envejecen como el resto de personajes, por lo que es más complicado entender los cambios entre cada periodo de tiempo.

La productora comentó: “Son historias que no suceden simultáneamente, así que sabíamos que teníamos que jugar un poco con eso. Esto cambiará en la temporada dos a medida que sus historias empiezan a converger”.

La productora cambio la narrativa para que todos pudieran conocer a los personajes

También dijó que no esperaba que esto causara revuelo con los fanáticos, que ha oído que mucha gente decía que no lograban atar cabos hasta capítulos avanzados de la serie, y que eso es lo que ella quería lograr pero que sabe que no es el agrado de todas las personas, pero que las estructuras de la serie se descubrieran a medida que la serie avanza y reveló que en la segunda temporada la narrativa cambiará haciéndolo más fácil para todos los seguidores de la serie, además con eso confirman una segunda temporada.

“Dejar a mi familia en Los Ángeles sigue siendo lo más difícil que hago. Pero aquí estoy. Haciéndolo de nuevo, con todo vuestro amor y apoyo para respaldarme. ¡En la T2 de #TheWitcher!” comentó la feliz productora, quien se muestra feliz con el éxito de la serie.

Muchos fans del juego se disgustaron con la serie

