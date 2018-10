The Witcher: ¡Los primeros personajes confirmados de la serie!

The Witcher ahora será una serie basada en la saga de novelas del mismo nombre, la cual también fue inspiración del estupendo y exitoso videojuegos, Nexflix es la plataforma que está desarrollando el proyecto y ya ha revelado el nombre de quienes serán las protagonistas encargadas de interpretar a dos de los personajes principales de la saga, a Ciri y a Yennefer.

Freya Allan como Ciri y Anya Chalotra será hechicera Yennefer de Vengerberg

Hay que recordar que la serie estará protagonizada por Henry Cavill, mientras que ahora ya se ha confirmado que Freya Allan, una joven actriz que ha formado parte de la serie Into the Badlands y de la miniserie The War of the Worlds, será la encargada de representar en vida real a Ciri, la princesa de Cintra; por otra parte, Anya Chalotra, quien ha formado parte de las series Wanderlust y The ABC Murders, será la hechicera Yennefer de Vengerberg.

En esta ocasión Nexflix ha elegido un reparto de actores y actrices no tan conocidas, como fue ya visto el caso del actor que interpretará a Geralt de Rivia (Henry Cavill). Cabe mencionar que la serie lleva más influencia de las novelas y no de los videojuegos , por lo que se espera que al principio se dedique a contar más los orígenes de los personajes y no veamos a un Geralt ya entrado en años y con tanta experiencia como en el tercer juego.

Nexflix y su creador fueron los encargados de la presentación del reparto

Otros personajes del reparto

Hasta el reparto de actores y actrices ya ha sido revelado

Pero estas dos actrices no son las únicas de las cuales se han revelado su participación, debido a que también se tiene contemplado que May interpretará a la Reina Calanthe, Björn Hlynur a Eist, Therica Wilson-Read a Sabrina y Millie Brady a la princesa Renfri, entre otros. Hasta el momento es todo lo que se ha mencionado de la esperada serie, por lo que se está a la espera de nuevas noticias como la fecha de estreno de la serie.