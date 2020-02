The Witcher: Kristofer Hivju de Game of Thrones se une al elenco como Nivellen

Un desglose de casting para The Witcher parece revelar el casting de un querido actor de Game of Thrones como un personaje de The Last Wish de Sapkowski.

Un reciente desglose de casting para la segunda temporada de The Witcher de Netflix ha hecho una sorpresiva revelación de que un actor de Juego de Tronos estará en el papel de Nivellen.

Hay que destacar que la saga Witcher se basa en las historias del autor polaco Andrzej Sapkowski, además esta serie de fantasía soportó la comparación con Game of Thrones de HBO, antes de que los fanáticos lo vieran debido a su rico material y a los complejos videojuegos de CD Projekt Red.

The Witcher después de su lanzamiento, a pesar de las críticas mixtas de los críticos, los fanáticos de la fantasía han hecho del programa una de las primeras temporadas de televisión más exitosas de Netflix.

Las novedades de The Witcher

La anticipación para la segunda temporada de The Witcher no podría ser mayor, pues aquellos abatidos por el hecho de que no veremos más de Geralt de Rivia, Yennefer de Vengerber y Ciri de Cintra hasta 2021, están revisando los libros y los videojuegos.

Mucho de lo que se ve en The Witcher de Netflix se toma directamente del trabajo de Sapkowski, pues el episodio piloto de The Witcher se pueden ver historias tan queridas como la de "The Lesser Evil" (de The Last Wish ).

Esa trama sigue a Geralt cuando visita a Blaviken y se cruza con Renfri, una versión más oscura de Blancanieves, además otra historia corta de The Last Wish que los fanáticos esperaban ver en la primera temporada fue "A Grain of Truth" sobre un personaje maldito llamado Nivellen que se parece a la Bestia de La Bella y la Bestia.

Cabe destacar que Kristofer Hivju es un actor noruego, mejor conocido por interpretar los papeles de Tormund Giantsbane en la serie de fantasía de HBO Game of Thrones y Connor Rhodes en The Fate of the Furious.

