¿The Weeknd y Usher se PELEARON? El cantante de “Blinding Lights” responde/Foto: Twitter y The Happening

The Weeknd está aclarando las cosas y revelando que nunca tuvo una pelea con Usher. En una historia reciente de portada de Esquire, el músico de "Starboy" de 30 años compartió que no hay rencor entre él y el cantante de R&B, de 41 años, a pesar de los rumores de que los dos tenían problemas después de que The Weeknd comparara su trabajo con el de Usher de 2012, el single "Climax" en una historia de portada anterior con Variety.

"Escuché 'Climax', esa canción de Usher, y dije, 'Holy f ---, esa es una canción de Weeknd'", dijo al medio en ese momento. "Fue muy halagador y sabía que estaba haciendo algo bien, pero también me enojé. Pero a medida que crecía, me di cuenta de que era algo bueno". El cantante de "My Boo" no respondió directamente, pero luego publicó un video en Instagram donde cantó la canción a capella.

The Weeknd no tiene problemas con Usher

En su historia de Esquire, The Weeknd declaró que nunca tuvo ningún tipo de enemistad con Usher debido a sus comentarios y señaló que incluso lo llamó para disculparse por cómo pudieron haber sido malinterpretados.

"Lo llamé para disculparme y decirle que fue malinterpretado", le dijo a Esquire. "Él es una de las razones por las que hago música ... No tengo nada malo que decir sobre Usher. El tipo más dulce y con los pies en la tierra".

Las noticias del posible drama inspiraron titulares a principios de este año. The Weeknd luego tuiteó una respuesta después de que Diplo, quien trabajó en "Climax" de Usher, compartiera que la producción de la canción "se presta a la era de House of Balloons", el mixtape debut de The Weeknd.

"Por supuesto, los medios exageran las cosas y las sacan de contexto", tuiteó The Weeknd en respuesta . "Usher es un rey y siempre una inspiración, así que fue halagador escuchar lo que él y Diplo hicieron en clímax".

El cantante de Blinding Lights, cuyo verdadero nombre es Abel Makkonen, decidió arreglar el mal entendido con con colega, especialmente porque Usher Terrence tiene más trayectoria y experiencia que Abel/Foto: Crónica de Xalapa

Eric Bellinger, creó el #ClimaxChallenge en Instagram, donde mostró el mismo video de Usher interpretando la pista a capella, escribiendo en su pie de foto: "Big Bro saltó para dejar las cosas claras... Ahora todo lo que estamos esperando es usted @theweeknd".

Además, uno de los coautores de la canción, Ariel Rechtshaid, respondió a Diplo en su propio tuit y compartió: "Twitteé esto con el mayor respeto a todas las partes involucradas. Climax se inspiró en la sala sin ninguna influencia externa consciente o subconsciente". ¿Crees que esta canción suena como uno de los temas de The Weeknd?