The Weeknd y Swedish House Mafia lanzan su épica colaboración: “Moth To A Flame”

The Weeknd sigue dominando la industria musical y en esta ocasión lo ha hecho con una colaboración musical con el grupo sueco de DJ y productores, Swedish House Mafia. Durante las últimas horas del 21 de octubre se estrenó la canción “Moth To A Flame”, una melancólica melodía que seguro conquistará las listas de popularidad.

El cantante canadiense está comenzando una nueva era en su carrera tras el arrasador éxito de su álbum "After Hours", el cual logró impresionantes récords y una gran decepción para los fans al no ser nominado para los Premios Grammy 2020.

Sin embargo, a The Weeknd ya no le importan los Grammys, y ahora se ha enfocado en crear el disco que siempre soñó; por lo tanto, el público tendrá canciones mucho más impresionantes que el hit “Blinding Lights”.

The Weeknd junto a Swedish House Mafia

La nueva canción titulada “Moth To A Flame” sorprendió a los fanáticos de The Weeknd, ya que trae el regreso de nada más y nada menos que Swedish House Mafia. Si algo tienen en común estos artistas es que fueron de los grandes proyectos musicales que definieron los inicios de la música pop al principio de la década del 2010.

El canadiense lo hizo desde su R&B de textura melancólica y los suecos hicieron lo propio como leyendas totales del EDM; por lo tanto, ahora que ambos decidieron unir su sonido, el resultado musical sin duda ha cautivado.

El próximo disco de The Weeknd promete sorprender

La carrera del cantante sigue creciendo y conquistando la industria/Foto: Crazyminds

Este nuevo sencillo también sería un adelanto de lo que The Weeknd está trabajando en el estudio. En agosto pasado, el cantante cuyo nombre real es Abel Tesfaye reveló que ya estaba grabando nuevo material.

Además, como mencionamos en La Verdad Noticias, en una entrevista con la revista GQ dijo que es “el álbum que siempre he querido hacer”. Así que su nuevo disco (el cual, aún no tiene fecha de lanzamiento) sin duda promete sorprender a los seguidores del intérprete.

Recordemos que hace unos meses se estrenó el single “Take My Breath” como el primer track lanzado luego de la etapa de After Hours. Así que esta nueva canción de The Weeknd y Swedish House Mafia está preparando el terreno para lo que viene en el nuevo álbum.

