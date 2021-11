The Weeknd y Rosalía anuncian su colaboración “La Fama”

The Weeknd y Rosalía se unen una vez más, y esta vez, unen fuerzas para el tema de bachata sensual “La Fama”.

La cantautora española compartió una vista previa de la canción, que se lanzará el jueves, y su video musical.

El videoclip presenta un cameo de la estrella de Machete , Danny Trejo. “Así que prepárate para un poco de calor ... 'La Fama'”, dice el actor mexicano-estadounidense en el corto clip.

Por cierto, hace unas semanas Rosalía estuvo en México, en donde presumió un cuerpazo, tomandose unos días antes de seguir con su labor en la música.

Detalles del nuevo videoclip de The Weeknd y Rosalía

En el video difundido en la cuenta de youtube de Rosalía, podemos ver a Rosalía, que gira las caderas, toma el centro del escenario cantando algunas líneas de la pista, seguida de The Weeknd, que canta sus versos en español. No es la primera vez que el artista nacido en Canadá, ha cantado en Español : El año pasado, The Weeknd se asoció con Maluma para la remezcla bilingüe “Hawái”, que alcanzó el número 1 en Billboard ‘s Hot Latin Songs carta (fechada septiembre 11, 2020).

El anuncio de “La Fama” se produce casi una semana después de que Rosalía confirmara que su nuevo álbum, titulado Motomami , se lanzará en 2022. El nuevo conjunto seguirá su proyecto El Mal Querer, ganador del Latin Grammy 2018 .

Rosalía anunció Motomami a través de un montaje de 15 segundos con tomas rápidas de Rosalía pavoneándose con un corte de una pieza emparejado con tacones negros con tachuelas y, en otro look, cubierta de mariposas y brillo mientras canta la frase “Motomami” sobre un sonido de bajo.

Y tampoco es la primera vez que The Weeknd y Rosalía colaboran. La cantante de “Con Altura” se lanzó a un remix bilingüe de “Blinding Lights” en diciembre pasado

