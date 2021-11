The Weeknd y Post Malone estrenan dueto

Post Malone y The Weeknd ofrecen nada menos que un baño de sangre en el nuevo video musical de su primera canción conjunta " One Right Now ", que se estrenó el lunes (15 de noviembre) y no es para los débiles de corazón.

La imagen comienza con The Weeknd caminando casualmente hacia un edificio antes de abrir fuego contra una serie de hombres para vengarse de su ex novia infiel.

“Dijiste que me amabas, pero no me importa / Que me rompí la mano en la misma pared / Que me dijiste que él se follaba contigo”, canta en el coro.

Con su brazo enyesado, el cantante en el video oficial en su cuenta de Youtube, continúa su juerga de disparos mientras se mueve por el espacio, incluso desatando una granada en un punto.

El video de The Weeknd y Post Malone

Poco después, Malone interviene y dice: "Dijiste que querías tener mis bebés, te follé tan bien que deberías pagarme / No me llames 'bebé' cuando me hiciste tan mal".

Post Malone luego toma su propio rifle y procede a disparar a varios doppelgangers de Weeknd a lo largo de su camino, hasta que se encuentra con su archienemigo cara a cara.

Alerta de spoiler: al final, The Weeknd y Malone se disparan fatalmente al mismo tiempo

Además del nuevo video musical, Malone lanzó una colección de mercancía de edición limitada “One Right Now”, disponible para su compra en línea.

