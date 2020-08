The Weeknd y Calvin Harris estrenan “Over Now”, su canción más futurista/Foto: Vulture y Los 40

Calvin Harris y The Weeknd se han unido para su nuevo sencillo colaborativo 'Over Now', que salió hoy (28 de agosto).

Anunciado como "Calvin Harris x The Weeknd", la pareja se burló por primera vez del lanzamiento a través de la cuenta de Instagram de esta última hace una semana, y el cantante publicó una fotografía de la pareja compartiendo bebidas mientras Harris usa una pulsera Coachella.

Ambos artistas confirmaron oficialmente la colaboración el 23 de agosto al publicar más información sobre la pista, con The Weeknd, también conocido como Abel Tesfaye, escribiendo “estreno el viernes ”en Twitter.

Continuaron provocando el lanzamiento de la pista durante los días siguientes, publicando varios carteles promocionales, así como el arte oficial del sencillo.

La canción es un tema de ruptura profundamente suave, inclinado al R&B con florituras de funk y brillo de sintetizador que sirve como base para que The Weekend entregue letras en las que implora a su ex que deje de llamar.

El video encuentra un avatar bastante psicodélico y renderizado digitalmente del cantante bailando alrededor de una serie de paisajes Web 1.0 que en conjunto tienen fuertes influencias estéticas de Daft Punk, Gesaffelstein y Blade Runner.

El regreso del DJ como Calvin Harris

"Over Now" es el primer lanzamiento del productor escocés como Calvin Harris desde su sencillo de 2019 "Giant" con Rag'n'Bone Man. En 2020, el productor lanzó una serie de EPs de acid house bajo su alias Love Regenerator, con este último sencillo tomando prestados elementos de ese sonido y al mismo tiempo evocando la fuerte vibra R&B de su LP de 2017, Funk Wave Bounces Vol. 1.

Calvin, cuyo verdadero nombre es Adam Richard Wiles, había estado lanzando música bajo el alias Love Regenerator/Foto: Los 40

Mientras tanto, el gran éxito de The Weeknd, "Blinding Lights", rompió recientemente el récord de la mayor cantidad de semanas pasadas en la cima de la lista de reproducción de radio de todo formato de Billboard. La superestrella actuará en los MTV VMA este domingo 30 de agosto. ¿Te gustó esta nueva colaboración?