The Weeknd y Bella Hadid, ¿retomaron su relación?

Una serie de fotografías indican que The Weeknd y Bella Hadid pudieron haber retomado su relación; aunque ellos aún no afirman nada. De esta manera lo han indicado inclusive, algunos medios de comunicación luego de haberlos visto en una situación muy comprometedora después del festival de Cannes.

La situación implica una serie de fotos y videos de los artistas The Weeknd y Bella Hadid aparecen muy juntitos y cariñosos; en una de las pruebas de cariño, fueron retratados justo en el momento en que se estaban besando, ¿será esta su reconciliación?

May 10: Bella and Abel Tesfaye at a Magnum party in Cannes. #MagnumCannes pic.twitter.com/opexsjZ96O — Hadid News (@HadidNews) 10 de mayo de 2018

El acontecimiento desconcertó a muchos de sus fans, pues se de acuerdo a los cálculos, solo han transcurrido algunos meses después del rompimiento entre The Weeknd y Selena Gómez, del cual, como muchos tienen conocimiento de la noticia, Selena Gómez decidió intentarlo de nuevo con su primer y gran amor, su exnovio Justin Bieber.

¿The Weeknd habrá olvidado a Selena Gómez?

Un medio internacional fue el que reveló lo que había sucedido, ya que el festival de Cannes realizó una fiesta a la que asistieron The Weeknd y Bella Hadid y ahí fue entonces cuando se les vio en la escena romántica del beso.

Bella Hadid se presentó al festival de Cannes y posteriormente al VIP organizado por Magnum (helados), mismo al que llego sola y posó para la foto ante la prensa; sin saber que horas después alguien ‘especial’ en su vida llegaría a hacerle compañía.

Bella Hadid llegó 'sola' al VIP organizado por Magnum

Y este no ha sido el único caso, pues en el festival de Coachella The Weeknd y Bella Hadid, también fueron vistos. De igual manera Justin Bieber asistió a dicho festival y no dudo en ponerse alegre, ya que al ritmo de los Ángeles Azules, comenzó a bailar.

Muchos de los seguidores de The Weeknd y Bella Hadid indican que no solo hay reconciliación sino que su separación les sirvió de mucho pues uno de los puntos fundamentales en su relación fue la química que mantenía el uno con el otro y que ahora vistos recientemente aún permanece intacta; como si el tiempo no hubiera pasado.

May 10: Bella and Abel Tesfaye at the Magnum x Alexander Wang party in Cannes. #MagnumCannes pic.twitter.com/ALxCVY6ttA — Hadid News (@HadidNews) 10 de mayo de 2018

Con imágenes de E! y Twitter.