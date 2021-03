The Weeknd volverá a lanzar “House Of Balloons” por su décimo aniversario

The Weeknd ha estado en la polémica en las últimas semanas, pues durante el 2020 tuvo un éxito prominente, y fue uno de los cantantes más importantes del año, después de que estrenaraá su disco After Hours, pero los Grammys ignoraron su talento y no lo nominaron a ninguna categoría.

Sin embargo, uno de los álbumes más exitosos de este cantante canadiense es House Of Balloons, el cual se estrenó en 2011, y este año cumple 10 años de haber salido a la luz.

Por ello para el cantante esto es una fecha importante, y fue a través de su cuenta oficial de twitter que dio a conocer una importante noticia para todos sus seguidores.

Anunció el miércoles (17 de marzo) que lanzará su mixtape debut de 2011 en su estado original con las mezclas y muestras originales en los servicios de transmisión por primera vez el domingo para conmemorar el décimo aniversario del proyecto.

“El domingo, para su décimo aniversario, lanzaré House of Balloons en todas las plataformas de transmisión por primera vez en su encarnación original. Con las mezclas y muestras originales ”, escribió la superestrella canadiense-etíope.

La polémica de The Weeknd

Como te informamos el famoso se metió en un problema con los Grammys, después de que arremetiera en contra de la organización por no nominar a ninguna categoría, pese a que su álbum es uno de los más vendidos del año pasado.

Su éxito fue tanto que incluso lo invitaron a ser el cantante que amenizó el show del medio tiempo del super bowl.

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes transparencia a mí, a mis fans y a la industria” dijo Abel Makkonen, nombre de pila del cantante.

Desde que dio a conocer que House Of Balloons saldrá en una edición los fans están emocionados

