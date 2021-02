The Weeknd sorprende con diferente Halftime Show en el Super Bowl 2021

Después de mucha incertidumbre sobre la realización del Super Bowl 2021 ante la pandemia por Coronavirus, finalmente se llevó a cabo la justa deportiva, y con ella el esperado Half Time Show de The Weeknd.

Y es que este intérprete se posicionó como uno de los favoritos y más escuchados en el 2020, después de que se estrenará su álbum After Hours, el cual incluye canciones como Save Your Tears, Blinding Lights, y también In Your Eyes, mismas que pudimos escuchar en el espectáculo del medio tiempo.

El cantante arrancó su presentación con la canción Star boy, aunque con algunos problemas de sonido, o al menos eso parecía, pues, el intérprete casi no se escuchaba en la primera canción.

Posteriormente interpretó la pieza The Hills, con un audio más claro, mientras visita su ya clásico saco rojo, con brillos.

Segundos después cantó “Can't Feel My Face”, para posteriormente interpretar I Feel It Coming.

The Weeknd enamora con sus canciones nuevas

Después de hacer un repaso por sus canciones del pasado, finalmente dio paso a la canción Save Your Tears, perteneciente a su nuevo disco.

Earned It también formó parte del setlist del canadiense en el Halftime del Super Bowl 2021, canción que recordamos de la película 50 sombras de Grey.

Con decenas de bailarines con el rostro vendado, el cantante dio paso a su canción Blinding Lights, misma que dio paso a que el cantante bajara de las gradas para postrarse en el campo de la NFL.

En esta ocasión, por primera vez en varios años, el cantante no tuvo ningún invitado especial, debido a la pandemia por coronavirus.

