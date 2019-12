The Weeknd se arrepiente y borra la canción que le dedicó a Selena Gomez

The Weeknd y Selena Gomez protagonizaron uno de los romances más sonados de la industria de la música, esto debido a que el intérprete de “The Hills” decidió andar con la cantante al poco tiempo que está y Justin Bieber decidieron darse de nueva cuenta un tiempo.

Posteriormente se supo que la intérprete de “Like a Love Song Baby” había terminado su relación sentimental con The Weeknd para regresar de nueva cuenta con Justin Bieber, aunque esto se trataba de solos rumores y Selena Gomez nunca habló al respecto.

Se rumoreaba que The Weeknd se había encariñado bastante de la cantante y que al momento de la ruptura, este se deprimió al grado de escribirle un álbum entero, el cual lanzó en el 2018 con el título de “My Dear Melancholy”; el cantante tampoco dijo si esta información era verídica o solo se trató de un disco muy sentimental.

THE WEEKND SE ARREPIENTE Y BORRA LA CANCIÓN QUE LE DEDICÓ A SELENA

Recientemente se ha dado a conocer que The Weeknd ha eliminado el tema "Like Selena” del tracklist de su nuevo disco, a pesar de que el cantante lo había comenzado a promocionar en sus redes sociales y el cual se creía que era dedicado a Selena Gomez.

De igual manera el intérprete de “Try Me” causó polémica al lanzar un tema titulado “Heartless”, el cual se pensó que también estaría dedicado a la actriz y cantante pero fuentes cercanas a The Weeknd aseguran que está escrito para la modelo Bella Hadid, quien también fue su pareja sentimental.

Se dice que el intérprete de "The Hills" se vio muy afectado cuando la cantante decidió terminar con el, de esa relación fallida surge el álbum "My Dear Melachonly".

Esta información fue obtenida gracias a la Asociación Americana de Compositores, Autores y Publicadores quien recientemente actualizó la lista de los temas musicales que estarán próximas a lanzar y donde destacó que “Like Selena” ya no formará parte del nuevo disco de The Weeknd.

