The Weeknd presenta su nuevo rostro en el video de “Save Your Tears”

The Weeknd ha compartido un nuevo video extraño para su último sencillo 'Save Your Tears'.

Dirigida por Cliqua, la nueva imagen del cantante canadiense continúa la historia establecida por videos anteriores de 'After Hours', su cuarto álbum de estudio.

El primer video que se lanzó del álbum fue 'Heartless' , en el que The Weeknd festeja en Las Vegas mientras está drogado.

Luego queda magullado y ensangrentado en 'Blinding Lights'.

Es decapitado en el video de 'In Your Eyes', mientras que en 'Too Late' su cabeza se une al cuerpo de otra persona y es reanimado.

Actuaciones recientes de The Weeknd han visto su rostro cubierto de vendajes, y ahora, el video 'Save Your Tears' revela los resultados de la cirugía reconstructiva.

Pese al éxito, The Weeknd fue ignorado por los Grammys

The Weeknd apareció recientemente en las noticias después de que muchos notaron la ausencia de 'After Hours' en las nominaciones al Grammy de este año.

En reacción al desaire a fines del mes pasado, el cantante tuiteó que los Grammy "siguen siendo corruptos", y agregó: "Me debes a mí, a mis fanáticos y a la industria la transparencia".

Fue un resultado claramente diferente al de los American Music Awards recientes, donde Abel Tesfaye se llevó tres trofeos, incluido Artista Masculino Favorito, Álbum Favorito y Canción Favorita en las categorías Soul / R & B.

El cantante creó toda una historia para su álbum "After Hours", el cual tuvo un enorme éxito, especialmente con su sencillo "Blinding Lights", sin embargo, el disco no tuvo ninguna nominación en los Grammy 2020, lo que indignó a los fans/Foto: Posta

En una reseña de cuatro estrellas, Luke Morgan Britton del medio NME dijo que 'After Hours' “se erige como el récord más fuerte de The Weeknd en algún tiempo”, celebrándolo por estar “libre de mientras tanto, The Weeknd ha comenzado a trabajar en el seguimiento de 'After Hours' y dice que se ha inspirado en la pandemia de coronavirus y las protestas de Black Lives Matter".

Hablando en una nueva entrevista con ese medio, el cantante también dijo que los eventos durante 2020 lo han hecho más "inspirado y creativo" durante la pandemia.

