The Weeknd presenta “Take My Breath”, canción con sonidos retro que será un hit

The Weeknd ha sorprendido a sus fanáticos con el single “Take My Breath”, una canción que promete tener un gran éxito al igual que lo tuvo el inolvidable tema “Blinding Lights”. Esta nueva canción con sonidos retro, influenciado por el synthpop ochentero, será parte de su nuevo álbum, el cual aún no tiene fecha de lanzamiento.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Abel Tesfaye, nombre real del intérprete canadiense, se convirtió en uno de los artistas más escuchados y el favorito para muchos durante el 2020, gracias a su disco “After Hours”.

Por lo que ahora, The Weeknd da a conocer su nuevo proyecto musical y se trata de una rola que posiblemente será el hit de la temporada, producida por Max Martin y Oscar Holter.

Video de “Take My Breath” de The Weeknd

El cantante The Weeknd no sólo estrenó la esperada canción, sino que también publicó el video musical oficial, así como un clip lírico. Actualmente el video ya tiene más de dos millones de reproducciones en Youtube a sólo unas horas de su lanzamiento.

Dicho audiovisual fue dirigido por Cliqua (RJ Sanchez y Pasqual Gutierrez) y producido por Roisín Audrey Moloney. Algo que resalta de las imágenes es que vemos al intérprete de 31 años con un nuevo look, aunque parecido al que usó su personaje para los videos de “After Hours”.

Así que es posible que Abel nuevamente nos vaya contando una historia a través de los videos musicales de sus melodías, algo que implementó en su pasado material discográfico y que fue del agrado de millones de fans.

El nuevo álbum de The Weeknd

Abel asegura que este nuevo disco es algo que siempre ha querido hacer/Foto: Instagram

Como mencionamos, The Weeknd aún no ha dado detalles de su nuevo álbum, sin embargo, hace unos días dio una entrevista para la revista GQ donde mencionó que ha estado componiendo el que posiblemente sea el álbum que siempre quiso hacer.

Por lo tanto, podría ser un disco que superaría por mucho el tremendo hit que fue “After Hours”, que se estrenó en marzo de 2020.

No obstante, el cantante ya había dado pistas de que estaba por tener un nuevo lanzamiento, después de que eliminó todo el contenido de su cuenta de Instagram y hace unos días regresó para publicar sobre este reciente proyecto.

Así que es cuestión poco tiempo para conocer más sobre el nuevo álbum de The Weeknd, que el artista creó a pesar de la pandemia, pero que posiblemente no podrá competir en los próximos premios Grammy, debido a que el propio Abel se ha declarado en contra de este evento.

