The Weeknd no tendrá invitados en el show del Super Bowl LV

Tras anunciarse que estaría a cargo del show del medio tiempo del Super Bowl LV, surgieron algunos rumores que aseguraron que The Weeknd compartiría el escenario del Raymond James Stadium con varios artistas, entre ellos Ariana Grande, Rosalía y Daft Punk.

Sin embargo y para desilusión de varios fanáticos suyos, The Weeknd se encargó de desmentir dichos rumores a tan solo un par de días de celebrarse la edición número 55 del Super Bowl, esto durante una entrevista que ofreció a través del canal de la NFL Network.

En entrevista para NFL Network, The Weeknd desmintió los rumores que hay en torno a su presentación en el Super Bowl LV.

El cantante canadiense aseguró que no tendrá invitados especiales en el show del medio tiempo que ofrecerá el próximo domingo 7 de febrero en Florida, esto debido a que la presencia de ellos afectaría la historia que él tiene planeado presentar ante los espectadores del Super Bowl LV y de la cual espera que sea un rotundo éxito.

"He estado leyendo muchos rumores, no apostaría por eso… No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales”, declaró The Weeknd ante las cámaras del canal NFL Network.

The Weeknd, la estrella del Super Bowl LV

The Weeknd será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LV.

La noticia causó gran asombro entre sus fanáticos y el público en general, quienes ahora tendrán una gran expectativa sobre el espectáculo que The Weeknd ofrecerá durante el tiempo en el que los Kansas City Chiefs y los Buccaneers de Tampa Bay se tomen un descanso del juego que decidirá al absoluto campeón del Super Bowl LV.

Además de The Weeknd, se sabe que Eric Church y Jazmine Sullivan entonarán el himno nacional antes del inicio del partido final del Super Bowl LV, la cantante H.E.R. hará su participación interpretando la canción ‘America the Beautiful’ y Miley Cyrus presentará un homenaje dedicado al personal de salud de primera línea de control de la pandemia.

