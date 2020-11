The Weeknd listo para el show de medio tiempo del Super Bowl LV con Pepsi

The Weeknd listo para el medio tiempo del Super Bowl LV de Pepsi

The Weeknd encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV de Pepsi 2021 el 7 de febrero en Tampa Bay, Florida, según un anuncio realizado este 12 de noviembre, conjuntamente por la NFL, Pepsi y el socio estratega de entretenimiento de música en vivo de la NFL, Roc Nation.

El evento, que se encuentra en el segundo año de la asociación con Roc Nation de la NFL y el décimo del patrocinio de Pepsi, sigue a la edición de 2020 encabezada por Jennifer Lopez y Shakira.

El show de medio tiempo será producido por DPS, con los productores ejecutivos previamente anunciados Jesse Collins y Roc Nation, y dirigido por Hamish Hamilton.

The Weeknd emocionado de participar en show del Super Bowl

"Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición", dijo The Weeknd en un comunicado. "Me siento honrado, honrado y emocionado de ser el centro de esa etapa infame de este año".

The Weeknd viene de un gran 2020 destacado por su álbum No. 1 de Billboard 200 After Hours y su sencillo, "Blinding Lights", que se convirtió en el quinto sencillo número 1 de la estrella del pop canadiense en el Hot 100 y estableció varios récords en las listas, incluyendo la mayoría de las semanas en el No. 1 en Hot R&B Songs (34), la mayoría de las semanas en el top cinco de Hot 100 (32, con cuatro semanas en el No. 1), la mayoría de las semanas en el No. 1 en Radio Songs (26), la mayoría de las semanas en el n. ° 1 en Adult Pop Songs por una canción de un solista principal (20) y la mayoría de las semanas en la lista de Pop Songs (47).

"The Weeknd ha introducido un sonido propio", dijo el fundador de Roc Nation, Shawn "JAY-Z" Carter en un comunicado. "Su conmovedora singularidad ha definido una nueva generación de grandeza en la música y el arte. Este es un momento extraordinario en el tiempo y el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV de Pepsi será una experiencia extraordinaria con un artista extraordinario".

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es generalmente un evento repleto de estrellas con muchos invitados especiales, aunque todavía no se ha anunciado ninguno. El año pasado, J.Lo y Shakira sacaron a Bad Bunny y J Balvin, mientras que años anteriores vieron a Maroon 5 (con Big Boi y Travis Scott como invitados), Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Beyoncé (con Destiny's Child), Bruno Mars, Katy Perry (con Lenny Kravitz, Missy Elliott y Left Shark) y más suben al escenario.

"Estamos encantados de que The Weeknd se una a nosotros en Tampa Bay en el Pepsi Halftime Stage", dijo el director de medios y negocios de la NFL, Brian Rolapp, en un comunicado. "Las actuaciones del espectáculo de medio tiempo tienen una historia de excelencia y creatividad y esperamos ver lo que aportará al Super Bowl LV".

Por supuesto, hay otros problemas que podrían complicar los detalles relacionados con el espectáculo de medio tiempo y el Super Bowl en su conjunto, derivados de la pandemia de COVID-19.

Actualmente, la NFL está jugando su temporada con algunos estadios, donde las regulaciones locales lo permiten, invitando a fanáticos con capacidades reducidas, mientras que otros juegan en estadios vacíos. Y aunque no se ha anunciado nada sobre el Super Bowl o la asistencia de los fanáticos al evento, las infecciones han aumentado en todo el país en las últimas semanas a medida que más personas pasan más tiempo en interiores debido al clima más frío.

Actualmente, los Tampa Bay Buccaneers permiten a los fanáticos en su estadio para partidos en casa a una capacidad reducida, con un tope de alrededor de 16,000 fanáticos; el 28 de octubre, el Tampa Bay Times informó que la NFL está considerando un plan que permitiría que el estadio mantenga a los fanáticos al 20% de su capacidad, aunque eso podría cambiar a medida que el resto de la situación se desarrolle en los próximos meses.

"El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Pepsi es una de las actuaciones más esperadas del año y estamos encantados de dar la bienvenida a The Weeknd al escenario", dijo Todd Kaplan, vicepresidente de marketing de Pepsi, en un comunicado.

"Después de un año sin música en vivo, estamos ansiosos por ver a The Weeknd transformar el escenario más grande del mundo con su talento y creatividad ilimitados, ofreciendo lo que sin duda será una actuación inolvidable que será recordada en los próximos años."

