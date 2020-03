The Weeknd lidera todas las listas de popularidad con “After Hours”

The Weeknd cosecha un gran número de éxitos al llegar a los primeros lugares de las listas de popularidad de Estados Unidos con su nuevo álbum, “After Hours”.

The Weeknd presenta los temas de After Hours

A poco más de una semana del lanzamiento de “After Hours” y con dos sencillos oficiales estrenados, “In Your Eyes” y “Blinding Lights”, el nuevo álbum de The Weeknd es su mayor éxito hasta el momento.

Con “After Hours”, The Weeknd celebra su cumpleaños número 30 y una etapa completamente nueva en su carrera musical con su cuarto disco de estudio tras dos años de ausencia en la escena musical.

Además, el éxito de los temas de “After Hours” en las plataformas de streaming como Spotify, han consolidado a The Weeknd como uno de los artistas más reproducidos del momento.

The Weeknd lidera listas de popularidad

“After Hours” de The Weeknd se ha colocado en el primer lugar de los 200 álbumes más vendidos, según el sitio de Rolling Stones, debido a sus 280 mil copias vendidas.

Respecto a los temas que conforman “After Hours”, el sitio de Rolling Stones ha colocado a las 14 canciones en los primeros 30 lugares de las 100 canciones más escuchadas del momento.

En los primeros 10 lugares del listado de Rolling Stones, Blinding Lights ocupa el primer lugar, seguido de In Your Eyes en tercero, Alone Again en cuarto, Heartless en quinto y Hardest to Love en el sexto lugar.

Gracias al éxito de “After Hours”, The Weeknd se ha posicionado en el primer lugar de los 500 músicos más escuchados de Estados Unidos en el periodo del 20 al 26 de marzo.

The Weeknd ha desbancado a artistas como Lil Uzi Vert, Lil Baby y Bad Bunny, con los álbumes, “Eternal Atake”, “My Turn” y “Yo hago lo que me dé la gana”, respectivamente.