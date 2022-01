The Weeknd lanzó "Dawn FM", el nuevo albúm que debes escuchar

Ya se encuentra disponible en todas las plataformas

El 2022 nos está recibiendo, al menos en el ámbito musical, de la mejor manera y es que iniciamos con el pie derecho con mucha música increíble de muchos artistas y bandas que decidieron lanzar sus nuevos discos desde los primeros días.

Pero ninguno ha causado tanta expectativa y emoción alrededor del mundo como The Weeknd, quién después de muchos rumores y anuncios oficialmente lanzó este viernes 7 de diciembre su nuevo álbum llamado "Dawn FM" y que ya causó gran revuelo entre sus fans en redes sociales.

Recordemos que uno de los rumores más fuertes que hubo sobre este nuevo álbum y que aquí en La Verdad Noticias te dimos a conocer fue el disco tendría una colaboración con el actor Jim Carrey, lo cual hoy fue confirmado y es una de las canciones más comentadas desde este primer día por los fans.

"Dawn Fm" de The Weeknd ya está disponible

El álbum que ya está disponible en todas las plataformas digitales fue compartido por el mismo artista a través de su cuenta oficial de Twitter desde el primer minuto de este 7 de este viernes y podemos escuchar en el una al locutor radiofónico de "Dawn Fm" que es el actor y vecino de Abel Tesfaye (nombre real del cantante), Jim Carrey decir "Has estado demasiado tiempo en la oscuridad y es la hora de despertar a la luz y de aceptar tu destino con los brazos abiertos".

El nuevo lanzamiento cuanta con 16 temas distribuidas en 50 minutos, en el cual parece ser albúm más electrónico del artista y cuenta con colaboraciones de super lujo con Tyler The Creator, Lil Wayne, Onethrix Point Never o Quincy Jones.

La estrategia de marketing del albúm se centra en simular una transmisión radiofónica, por eso The Weeknd realizó una transmisión en vivo a través del canal Amazon Music en Twitch y en la aplicación que llamó "103.5 Dawn FM".

¿Por qué The Weeknd se llama así?

Muchos de los fans de The Weeknd no conocen esta historia pero Abel decidió nombrar a su proyecto musical así por una historia bastante "random" y es que desde los 11 años comenzó a consumir drogas como marihuana, ketamina e incluso MDMA.

Luego su adicción le provocó comenzar a hacer robos en supermercados y literalmente abandonó sus estudios "un fin de semana" - The Weekend pero modifico un poco el nombre a "The Weeknd" para no entrar en un conflicto legal con la banda canadiense que lleva ese nombre.

Pese a su compleja historia juvenil, hoy The Weeknd es uno de los artistas más famosos, prestigiados y millonarios de la industria, rompiendo récords como el de "La mejor canción de la historia" que según Billboard es "Blinding Lights".

