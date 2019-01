The Weeknd lanza su nuevo tema "Lost in the fire" (VIDEO)

El cantante canadiense The Weeknd se ha posicionado como uno de los artistas más exitosos del momento, pues su talento es tan grande que ha colaborado con grandes artistas como el grupo “Daft punk” e incluso una de sus canciones fue parte de la banda sonora de la polémica película “50 sombras de Grey”.

Ahora el famoso rapero sorprende con su nuevo éxito.

¿Cómo se llama la nueva canción de The Weeknd?

The weeknd y Gesaffelstein

El famoso rapero se unió una vez más al productor francés “Gesaffelstein” con quien ya había trabajado antes en el éxito “Hurt you” y nuevamente hacen mancuerna para lanzar “Lost in the fire”.

Se sabe que este tema no formará parte del próximo disco de “The Weeknd” el cual lleva por nombre “Chapter six” sino que se incluirá del segundo disco de “Gesaffelstein”.

The weeknd y Gesaffelstein

Esta canción recuerda los inicios en la música de The Weeknd, pues la melodía es muy similar a los de sus primeros éxitos, y a la primera producción de Gesaffelstein llamada “My dear melancholy”. Tras unas horas del lanzamiento de “Lost in the fire” ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

Aquí te dejamos el video: