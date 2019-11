The Weeknd lanza audio de nueva canción en YouTube ¿Es dedicada a Selena Gomez?

El famoso cantante The Weeknd, a través de su canal de YouTube mostró un adelanto de su nuevo tema que lleva por nombre “Heartless”, esta canción habla acerca de fiesta, diversión, drogas y momentos de un romance.

Cabe mencionar que, en su cuenta oficial de Instagram, el cantante decidió borrar todas sus anteriores publicaciones para promocionar su esperado tema, aunque por el momento aún no ha revelado la fecha del lanzamiento del video oficial en YouTube, por el momento sus fieles admiradores tendrán que esperar el estreno del videoclip.

Por el momento el audio de la nueva canción de The Weeknd ha obtenidó más de 3 millones de visualizaciones en YouTube logrando emocionar a sus fieles admiradores, pues la letra de su nuevo tema ha dejado muy intrigados a sus fans.

Lo cierto es que, las fuertes especulaciones de que la letra habla del romance que tuvo hace algún tiempo con Selena Gomez han causado revuelo en redes, pues a tan solo un mes de que la ex de Justin Bieber lanzara su tema "Lose You To Love Me", cuya letra habla acerca de lo que vivió la famosa con su relación tóxica; quizás The Weeknd quiera tener una oportunidad con la cantante.

El cantante por el momento se encuentra disfrutando de sus proyectos en su carrera en la música, pues como recordamos en el amor no le ha ido nada bien, ya que cuando finalizó su romance con Selena Gomez, inicio un noviazgo con la modelo Bella Hadid, sin embargo, decidieron terminar su relación sentimental.

Recordamos que The Weeknd tras haber roto su noviazgo con la ex Chica Disney escribió un impactante tema que habla sobre lo que sintió cuando terminó con la cantante, y tal parece que ahora ha dejado muy sorprendidos a sus fans con su nueva canción.

