El cantante The Weeknd sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora se ha dado a conocer que el hit ‘Blinding Lights’, sencillo perteneciente al exitoso álbum ‘After Hours’, ha logrado imponer un nuevo récord en el famoso listado del Billboard Hot 100.

La revista estadounidense especializada en música, reveló que ‘Blinding Lights’ de The Weeknd ha pasado 52 semanas en el top 10 del Billboard Hot 100, lo cual ha sido considerado una de las más grandes hazaña para el famoso cantante canadiense, ya que ningún artista lo había logrado desde que se creó este listado en el año de 1958.

'Blinding Lights' de The Weeknd ha permanecido en el top 10 del Billboard Hot 100 durante 52 semanas consecutivas.

El exitoso sencillo del cantante canadiense debutó en las plataformas digitales el pasado 29 de noviembre del 2019, pero fue hasta dos meses después, 29 de febrero del 2020, que se le vio figurar en el top ten del Billboard Hot 100. Desde ese entonces y hasta ahora, la canción se niega abandonar el listado, logrando imponerse a nuevos lanzamientos.

‘Blinding Lights’ se ha convertido en la canción más escuchada del 2020 y también una de las más vendidas, de hecho ha sido considerada como uno de los mejores temas dentro de la discografía de The Weeknd, quien recientemente la presentó en el Halftime Show del Super Bowl LV.

The Weeknd, el gran ignorado de los Grammys

A pesar de ser una de las canciones más exitosas del 2020, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos decidió no darle una nominación a ‘Blindig Lights’ en la categoría a Canción del Año en la edición 2021 de los Premios Grammys; tampoco dio ninguna nominación a The Weeknd, hecho que hizo enfurecer a sus fanáticos.

La decisión no pasó desapercibida para The Weeknd, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un poderoso mensaje en donde le reclama a los organizadores del evento: “Los Grammys permanecen corruptos. Me deben a mi, a mis fans y a la industria TRANSPARENCIA”.

¿Te gusta 'Blinding Lights' de The Weeknd? ¿Crees que el cantante merecía ser nominado a los Premios Grammys?

Fotografias: Instagram