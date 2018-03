The Weeknd estrena álbum con dedicatoria

El nuevo álbum de The Weeknd, lleva por título “My dear melancholy” traducido al español como “Mi querida melancolía”. Dicho título expresa dolor y tristeza.

Esto se le atribuye a la ruptura que tuvo el vocalista de The Weeknd con Selena Gómez, ya que; luego de la separación de dichos artistas, ella volvió a los brazos de su primer y gran amor Justir Bieber, con quien admitió no tener una relación y que poco después fue declarado lo contrario, después de haberlos visto pasear en bicicleta por las calles de Los Ángeles el pasado 1 de Noviembre del 2017.

Justin Bieber y Selena Gomez fueron capturados mientras daban un paseo en bici

Los cantantes se veían muy felices en su paseo

Y no faltó el momento romántico

Sin duda fue un gran choque ante los medios de comunicación, pues su relación era estable y de manera espontánea ésta terminó.

Cabe recordar que cuando Selena Gómez puso fin a la relación que mantenía con The Weeknd él se encontraba de gira con su álbum “Starboy” este fue uno de los motivos por el cual la reina del Instagram concluyó el noviazgo que tuvo con el rapero luego de permanecer con él por casi 11 meses.

Ahora que regresó al ámbito, el rapero The Weeknd hizo notar que el disco iba dedicado a su ex pareja, pues como se ha mencionado en diversos medios, su inconsciente lo traicionó al titular de tal manera su álbum.

El lanzamiento de “My dear melancholy”, generó controversia entre fans, seguidores y diversos medios en redes sociales. Su estreno fue totalmente sorpresivo pues el rapero no había dado seña alguna del estreno que pretendía lanzar.

⚡️ Los primeros oyentes de lo nuevo de @theweeknd también sienten el corazón roto por @selenagomez. https://t.co/KKqlScF5Tn — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 30 de marzo de 2018

The Weeknd se ha caracterizado por interpretar diversos temas, tales como Can’t feel my face, Presage o la colaboración especial que tuvo al formar parte de la banda sonora en la película 50 Sombras de Grey, con Earned It, misma que sin duda fue una de las mejores canciones de la saga según se anunció en medios de comunicación o mejor aún, su más reciente participación en Black Panther con el tema Pray for me, en colaboración con Kendrick Lamar.