The Weeknd es acusado de plagiar la canción de 2018 'Call Out My Name'

Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, ha sido acusado de estafar a un dúo de electro house para su tema "Call Out My Name" del EP de 2018 My Dear Melancholy.

Suniel Fox y Henry Strange, que forman el grupo Epikker, ahora están demandando a Tesfaye y a sus co-escritores acreditados de "Call Out My Name" Frank Dukes y Nicolas Jaar.

También a sus editores y Universal Music Group por infracción de derechos de autor en un tribunal federal de California debido a las similitudes de la canción con su propia canción "Vibeking".

Aunque la canción "Vibeking" no está disponible públicamente en este momento, la grabación fue revisada por Billboard, plataforma donde, por cierto Blinding Lights de The Weeknd hizo historia.

¿De qué se le acusa a The Weeknd?

El cantante ha sido acusado varias veces de plagio

Según la demanda, que se presentó el 17 de septiembre, las dos pistas tienen la misma marca de tiempo y ritmos similares.

El dúo de escritores de "Vibeking" también afirma que, aunque las canciones tienen diferentes firmas de clave, tienen melodías de acordes idénticas basadas en sus grados de escala. (Esto se escucha mientras The Weeknd, que cuenta con más de 33 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram canta "entonces, grita mi nombre" y otras variaciones líricas de dicho gancho).

El ritmo de estos acordes también es idéntico, afirma la demanda, y se tocan o cantan sobre la primera menor y la menor. cuartos acordes de sus respectivas firmas de clave. (Cabe señalar que la música popular comúnmente usa el primer, cuarto y quinto grado de una escala).

Lo que se sabe de Vibeking

"Vibeking" se creó por primera vez en abril de 2015 y se publicó "en o alrededor de abril o mayo de 2017", según la denuncia.

El dúo alega que en algún momento alrededor de abril de 2015, enviaron "Vibeking" a PNDA, uno de los ingenieros de Tesfaye, para que se lo mostrara a Tesfaye. Enviar pistas al campamento de The Weeknd no era raro para Fox y Strange en ese momento, de hecho, la denuncia señala que "Vibeking" fue solo una de las varias composiciones y grabaciones originales que el dúo envió para su consideración.

El 29 de abril de 2015, la PNDA le dijo a uno de los escritores de "Vibeking" que Tesfaye había respondido "mierda fiiiire" a los correos electrónicos que contenían la pista. Nuevamente, el 15 de mayo de 2015, PNDA le dijo a uno de los escritores que The Weeknd escuchó “Vibeking” y comentó “es fuego”, reconfirmando su nota de unas semanas antes.

A continuación, PNDA le escribió a Strange diciendo: “Le diré a [The Weeknd] que nuestro equipo de producción escribió la canción. ¿Frio? ¿O tienes otra idea? No quiero decir 'hey, [Strange] escribió esto' cuando no te conoce ".

Después de esta correspondencia, los escritores de "Vibeking" nunca recibieron ninguna licencia o acuerdo del equipo de The Weeknd para autorizar el uso de la canción, pero antes del 30 de marzo de 2018, el EP de The Weeknd My Dear Melancholy, con "Call Out My Name" como su primer pista, fue lanzado, enumerando solo a Tesfaye, Frank Dukes y Nicolaas Jaar como sus escritores.

La canción ha acumulado al menos $ 1.06 millones en regalías de publicación solo en los EE. UU. Por transmisión, ventas y reproducción al aire, estimaciones de Billboard basadas en datos de MRC Data. Esta estimación excluye las posibles regalías de publicación derivadas de la sincronización y las licencias generales.

Esta no es la primera vez que Tesfaye ha sido acusado de infracción de derechos de autor. En 2015, la superestrella recibió una demanda por su éxito en las listas Hot 100, "The Hills", después de que el productor de la canción le enviara un mensaje directo al anotador de la película The Machine , Tom Raybould, diciendo:

"Probé que tu música podría llegar a ser el 2 del próximo álbum. ¡Gran fan de lo que hiciste en la película de la máquina! " La muestra nunca fue aprobada, y los escritores de "The Hills" fueron demandados por similitudes sustanciales tanto en la canción como en los derechos de autor de la grabación.

En 2018, Tesfaye fue acusado de plagiar la pista de rock experimental de 2007 "Sunrise" de Yeasayer para "Pray for Me" de The Weeknd , una colaboración con Kendrick Lamar para la película Black Panther.

Este caso fue desestimado voluntariamente por Yeasayer después de que la banda "confirmara a su satisfacción que no se produjo ninguna infracción de derechos de autor".

Otra acusación siguió al año siguiente, cuando Brian Clover y Scott McCulloch presentaron una demanda, diciendo que The Weeknd copió su canción de 2005 "I Need to Love" en su álbum de Starboy "A Lonely Night". Esto fue desestimado en 2020 después de que el juez presidente no fue persuadido por los compositores de "I Need to Love". A principios de este año, Clover y McCulloch apelaron ante la corte del Noveno Circuito.

Según Chris Ghazarian , abogado que representa al dúo de escritores "Vibeking" con Stephen Doniger y Benjamin Tookey , "The Weeknd no es ajeno a las acusaciones de infracción, y este es probablemente el caso más atroz hasta la fecha", dice.

“Epikker (Suniel y Henry) trabaja con muchos artistas de la industria y quedó profundamente decepcionado cuando The Weeknd y su equipo copiaron“ Vibeking ”, una canción original de Epikker que compartieron con ellos hace años de buena fe. Espero trabajar con Doniger Burroughs para asegurar una compensación y un crédito razonables para Epikker en relación con "Call Out My Name".

