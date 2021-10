The Weeknd dice que su próximo álbum está 'completo'

El amanecer llegará muy pronto, según The Weeknd , quien declaró que su próximo quinto álbum de estudio "está completo".

En el episodio del lunes de su programa de radio Apple Music 1, The Weeknd compartió algunas actualizaciones importantes de su vida durante su disculpa por pausar temporalmente su programa semanal.

“Mucho ha estado pasando, muchas piezas en movimiento. Me he estado instalando en un nuevo hogar. He estado grabando videos. He estado trabajando en preproducciones para otro mundo", dijo el cantante a quien recientemente se le rumoró un romance con Angelina Jolie.

"Trabajando en música para las preproducciones para el otro mundo. Tomando tiempo para mí mismo para no perder la cabeza por completo. Pero ahora estamos de vuelta "

Detalles de su nuevo disco

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd dijo , antes de explicar la forma en que se llena de vida en el tiempo de caída, ya que las letras de su Billboard Hot 100-el éxito de 2016 "Starboy" va.

“Espero que hayas tenido un gran verano. Algunas características emocionantes que saldrán en otoño antes de que salga el álbum. … Algunas actualizaciones de Dawn: el álbum está completo. Lo único que falta es un par de personajes que son clave para la narrativa: algunas personas cercanas y queridas para mí, algunas personas que inspiraron mi vida cuando era niño y algunas que me inspiran ahora. Más por venir en los próximos meses".

Abel se inspiró en Britney Spears

Antes de la pausa de Memento Mori , la superestrella reveló a algunos de sus compañeros que inspiraron su próxima era , incluida Britney Spears.

Tocó dos de sus canciones, "Everytime" y "Toxic" del álbum de Spears de 2003, In the Zone , en el episodio con fecha del 11 de agosto, que estaba dedicado a "una mezcla de música que muestra pistas que inspiran la nueva era de Dawn, ”Según su descripción.

Lanzó el sencillo principal del próximo disco y el éxito No. 6 de Hot 100, "Take My Breath", el 6 de agosto a través de XO / Republic Records, lo que les dio a sus fans un primer vistazo de su nueva era Dawn después de su cuarto álbum, que encabezó la lista Billboard 200, After. Horas .

The Weeknd anunció previamente que "se acerca el amanecer" en los Billboard Music Awards 2021 en mayo. "Solo quiero decir: The After Hours terminaron y se acerca el amanecer", dijo durante su discurso de aceptación después de ganar el premio Top Hot 100 Song por "Blinding Lights".

