The Weeknd desea aparecer en un episodio de Los Simpson

The Weeknd ha sorprendido a todos sus fanáticos con su pequeña participación dentro de la serie animada “American Dad!”, donde además de cumplir uno de sus más grandes sueños también aprovechó para interpretar una nueva canción titulada “I'm Virgin” y hoy se ha dado a conocer que el cantante desea aparecer en un episodio de “Los Simpson”.

Dicho episodio fue emitido el día de ayer en Estados Unidos y el impacto que tuvo la pequeña participación de The Weeknd dentro de “American Dad!” provocó que el nombre del cantante se convirtiera en tendencia de las redes sociales al igual que la serie animada creada por Seth MacFarlane.

The Weeknd logró cautivar al público televidente con su carisma y sencillez, pero también sorprendió al demostrar su talento al interpretar una cómica canción donde habla acerca de la virginidad y sobre la fama de rompecorazones que se ha creado dentro de la industria musical.

The Weeknd sueña con aparecer en Los Simpson

En una entrevista que el famoso cantante estadounidense le brindó a la revista Variety se pudo saber cómo se sintió al verse convertido en un personaje animado de “American Dad!” y de paso reveló que uno de sus más grandes deseos es aparecer en un episodio de "Los Simpson".

The Weeknd desea formar parte de un episodio de Los Simpson.

“Quise interpretar un personaje que fuera lo opuesto a la percepción que el público tiene de mí y burlarme de mi mismo… Definitivamente (formar parte de Los Simpson) está en mi lista de deseos y tengo buenas ideas”, señaló The Weeknd.

Te puede interesar: The Weeknd lidera todas las listas de popularidad con “After Hours”

The Weeknd desea formar parte de un episodio de Los Simpson.

Los Simpson se han convertido en una de las series animadas más longevas de Estados Unidos, pues hasta el momento se tienen realizadas 31 temporadas en las cuales han participado grandes celebridades de la música como Lady Gaga, Metallica y The Rolling Stones por lo que no sorprendería ver que The Weeknd se una a esta exclusiva lista.

Fotografías: Instagram