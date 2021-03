The Weeknd declara un boicot contra los Grammy

"Blinding Lights" de The Weeknd fue una de las canciones más importantes del 2020. Aparentemente, fue ineludible, incluso cuando cualquier actividad en la que te verías obligado a escuchar la radio disminuyó drásticamente gracias a la pandemia. De hecho, la canción se convirtió en la primera en pasar un año entero en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100.

The Weeknd arremete contra los Grammy

Así que fue una gran sorpresa cuando The Weeknd no fue anunciado como nominado al Grammy en noviembre. El cantante tuiteó su desaprobación de este desaire en ese momento, escribiendo:

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes transparencia a mí, a mis fans y a la industria...". También escribió en una publicación de Instagram ahora eliminada: “¿Planificar colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!" El jueves, en una declaración dada a The New York Times, The Weeknd declaró un boicot contra los Grammy y dijo:

"Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi sello envíe mi música a los Grammy".

The Weeknd no quiere el Grammy, ni ahora, ni nunca

Harvey Mason Jr., quien es el director ejecutivo interino de The Recording Academy, respondió a la declaración de The Weeknd en el mismo artículo, señalando que la academia está "decepcionada cuando alguien está molesto, pero diré que estamos en constante evolución. Y este año, como en años anteriores, vamos a analizar detenidamente cómo mejorar nuestro proceso de premios, incluidos los comités de revisión de nominaciones".

¿Por qué The Weeknd está enojado con los Grammy?

Como explica la prensa, este desaire que se rasca la cabeza podría atribuirse a "comités secretos", como The Weeknd alegó en su tweet:

"El trabajo de los comités fue señalado en una demanda legal de gran éxito por Deborah Dugan, quien fue destituida como presidente/ director ejecutivo de la Academia de la Grabación después de solo ocho meses, como símbolo de la corrupción de larga data dentro de la burocracia de los Grammy".

La prensa internacional informó anteriormente que Dugan alegó que la junta de los Grammy usó estos comités secretos para presionar a los nominados con los que tenían una buena relación, dejando de lado a otros artistas dignos de una nominación.

Al igual que la mayoría de los órganos de votación de premios que tienden a ser problemáticos en su selección de nominados (mirándolos a ustedes, Globos de Oro), la Academia de la Grabación tiene una larga historia de artistas de color que se pasan por alto.

Para que no olvidemos cuando Frank Ocean llamó a la academia en Tumblr, y cuando Adele dio un discurso incómodo mientras ganaba el Mejor Álbum, diciendo que Beyoncé debería haber ganado en lugar de ella y tirando de Mean Girls al romper su Grammy en dos.

The Weeknd no quiere el Grammy

Si bien todos sabemos que los Grammy no son una representación adecuada de quién creó la mejor música, las frustraciones de The Weeknd son comprensibles. A medida que los Globos de Oro y otras ceremonias de premios están haciendo un mayor esfuerzo para cambiar su sistema de nominaciones después de ser llamados repetidamente, esperamos ver si los Grammy también evolucionan.

